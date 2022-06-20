Розраховували на 14 млн га, засіяно 13,5 млн га — заступник міністра — Finance.ua

Розраховували на 14 млн га, засіяно 13,5 млн га — заступник міністра

Вчора 21:38 — Аграрний ринок

За результатами весняної посівної кампанії вдалося засіяти приблизно 13,5 млн гектарів. Не вдалося провести посівну на Луганщині й Донеччині, а також в окупованих південних областях.

Про це повідомляє Маркіян Дмитрасевич , заступник міністра аграрної політики та продовольства України.

За словами чиновника, враховуючи нинішні обставини, приблизно таку цифру і передбачали, хоча за більш оптимістичним прогнозом сподівались на 14 млн га.

«Ми сподіваємося отримати приблизно 60 млн тонн зернових і олійних культур разом. Це десь трохи більше, ніж половина того, що ми зібрали минулого року», — зазначив заступник міністра.

Маркіян Дмитрасевич зачепив також тему зберігання прогнозованого обсягу урожаю.

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«Ми розуміємо, що до кінця осені проблема зберігання може стояти дуже гостро. До початку повномасштабного російського вторгнення в нашому розпорядженні було складського зберігання на 75 млн т. Ті складські потужності, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях, ми оцінюємо в 10 млн т. Решта були або пошкоджені, або знищені», — розповів він.

І додав, що зважаючи на всі обставини, дефіцит потужностей для зберігання до кінця жовтня може становити від 10 до 15 млн т зберігання.

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