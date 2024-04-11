Україна скоротить експорт пшениці у новому сезоні — Finance.ua

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Україна скоротить експорт пшениці у новому сезоні

Аграрний ринок
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Україна скоротить експорт пшениці у новому сезоні
Україна скоротить експорт пшениці у новому сезоні
Ключові експортери пшениці, разом з тим і Україна, знизять обсяги поставок у новому сезоні. Українська пшениця, на яку є великий попит на світовому ринку, почала зростати в ціні.
Про це йшлося 9 квітня під час аналітичного брифінгу кооперативу ПУСК, створеного у рамках ВАР.
«У квітні вже експортовано 541 тис. тонн пшениці. Частина продукції, яку не вдалося вивезти в березні, буде відправлена з України у квітні. Тому саме в цьому місяці можемо вийти на рівень експорту 3 млн тонн — це відбудеться за рахунок березневих контрактів. Імпортери готові чекати поставки пшениці, попит на яку зростає.
Збільшення попиту підтримується прогнозами падіння виробництва в ЄС, США та Україні, тобто по всім ключовим експортерам. Якщо минулого сезону Україна багато експортувала за рахунок великих запасів, то цьогоріч вони не перевищать 1 млн тонн, оскільки працюють порти.
При цьому посівні площі скорочуються, пшениці буде зібрано менше. Перші оцінки експортного потенціалу української пшениці в новому сезоні вже знижені на 3−4 млн тонн. І хоча на українському СРТ-ринку минулого тижня відбулося просідання цін, ринок оживає, ціни повертаються на попередні рівні і будуть зростати. Наш основний конкурент — російська пшениця — подорожчала за останні тижні на $8−10 за тонну.
Як мінімум на $2−3 за тонну піднімуться цінники на українську пшеницю до кінця тижня", — зазначають в аналітичному департаменті ПУСК. Умовні ціни на пшеницю на базисі СРТ до кінця тижня складуть близько $175 за тонну в дунайських портах, $170 за тонну в глибоководних портах, $198−203 за тонну на базисі DAP Констанца. «За очікуваннями, попит на пшеницю буде й надалі рухати ринок пшениці вгору», — додають аналітики.
За матеріалами:
Agravery
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