Розпродаж Deutsche Bahn на літо: квитки по 9,90 євро — Finance.ua
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Розпродаж Deutsche Bahn на літо: квитки по 9,90 євро

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Розпродаж Deutsche Bahn на літо: квитки по 9,90 євро
Розпродаж Deutsche Bahn на літо: квитки по 9,90 євро
У Німеччині стартував літній розпродаж квитків на потяги Deutsche Bahn. За акційними цінами продають близько мільйона місць.
Про це повідомляє ukrainianingermany.de.
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Найбільший залізничний оператор Німеччини пропонує влітку купувати квитки з великою знижкою. Подорож країною за 9,90 євро можна забронювати на сайті Deutsche Bahn.

Деталі акції

Квитки на потяги IC і ICE можна придбати у період з 11 червня по 31 липня 2023 року.
Упродовж цих декількох тижнів компанія планує продати приблизно мільйон квитків — принаймні саме стільки перевізник готовий запропонувати за акційними цінами.
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Важливо, що куплені зі знижкою квитки будуть чинними протягом всього літа.

Куди можна поїхати з квитком за 9,90 євро

Скористатися квитком за 9,90 євро можна переважно під час короткотривалих поїздок між населеними пунктами Німеччини. Наприклад, якщо вам потрібно дістатися з Лейпціга до Дрездена, із Кельна до Дюссельдорфа або з Гамбурга до Бремена. З таким квитком можна пересуватися за всіма доступними напрямками та робити будь-яку кількість пересадок у межах короткотривалих рейсів.
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Квитки зі знижкою від Deutsche Bahn можна придбати будь-яким із трьох запропонованих способів:
  • на сайті Deutsche Bahn;
  • у мобільному додатку перевізника Next DB Navigator;
  • на вокзальних станціях та у пунктах обслуговування.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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