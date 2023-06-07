Як доїхати до Німеччини із міст Польщі: маршрути та ціни на квитки — Finance.ua

Як доїхати до Німеччини із міст Польщі: маршрути та ціни на квитки Сьогодні 12:40

Німеччина приймає найбільшу кількість біженців з України — у країні залишаються понад 1 млн втікачів від війни. Раніше із Польщі в Німеччину курсував безкоштовний поїзд, зараз доступні лише звичайні рейси.

Як можна доїхати із польських міст до Берліна залізницею та скільки коштують квитки на поїзди, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de

На які потяги до Берліна можна сісти у Польщі

Із міст Польщі до столиці Німеччини можна доїхати як поїздами польських залізниць, так і з німецьким перевізником. Наприклад, з польським «PKP Intercity» до Берліна можна дістатися з Варшави, Познані, Гданська (Гдині), Бидгоща чи Перемишля.

Також потягами польської компанії Polregio можна поїхати до Берліна та Любеку зі Щецина, а до Франкфурта, Герліца, Губена — із Зеленої Гури на вихідних.

Також з Польщі є широка мережа маршрутів поїздами німецької залізничної компанії Deutsche Bahn. Можна подорожувати поїздами Інтерсіті та Євросіті.

Як доїхати із Перемишля до Берліна

Із Перемишля до Берліна щодня можна сісти на потяг IC «Wawel». Відправляється він о 07:08 і прибуває о 20:10. Ціна квитка — від 164 злотих. Маршрут проходить через станції Ярослав, Жешув, Краків, Катовіце, Глівіце, Ополє, Вроцлав, Любін, Зелену Гуру, Жепін, Франкфурт-на-Одері.

Поїзди між столицями — графік та ціни

Маршрут із Варшави до Берліна проходить через Познань та Франкфурт-на-Одері. Для поїздки можна придбати квитки на такі потяги:

«Sparpreis Europa» від Deutsche Bahn, економ-клас від 132 злотих. Щодня від'їжджає зі станції Варшава Центральна о 04:10, прибуває до Центрального вокзалу Берліна о 11:32.

EIC «Wisła» — щодня відправляються зі станції Варшава Центральна о 06:11, прибувають до головного вокзалу Берліна о 13:32. Вартість квитка — від 188 злотих.

Express InterCity — відправляються зі станції Варшава-Гданська о 08:19, прибувають до Берліна о 15:30. Ціна квитка — від 188 злотих.

EIC «Spree/Sprewa» — щодня виїжджають з Варшави о 12:21 та прибувають до Берліну о 19:32. Вартість квитків — від 202 злотих.

Потяги EIC «Varsovia» відправляються з станції Варшава-Гданська до Берліна щодня о 16:14, прибуття о 23:32. Ціна квитків — від 165 злотих.

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