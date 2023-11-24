Розпродаж авіаквитків до Чорної п’ятниці: які знижки пропонують авіакомпанії — Finance.ua

Розпродаж авіаквитків до Чорної п’ятниці: які знижки пропонують авіакомпанії Вчора 18:25 — Світ

Розпродаж авіаквитків до Чорної п’ятниці: які знижки пропонують авіакомпанії

Хоча українці зараз не мають змоги подорожувати літаками зі своєї країни, але багатьом доводиться літати із сусідніх країн. Дешевші авіаквитки можна придбати на розпродажі до Чорної п’ятниці.

Які авіакомпанії пропонують знижки — розповідає lowcostavia.com.ua

Наводимо перелік акційних пропозицій до найбільшого розпродажу року від популярних авіакомпаній, які виконують рейси у Європі.

Aegean Air

Пропозиції для всіх прямих та стикувальних рейсів Aegeanair сягають 10−70% знижки. Придбати акційні квитки можна до кінця доби 24 листопада на дати подорожей із 15 січня до 26 жовтня 2024 року на рейси AEGEAN та Olympic Air.

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airBaltic

До 30 листопада можна купити квитки зі знижками на всі напрямки авіакомпанії на період подорожей із 11 грудня 2023 року до 30 вересня 2024 року.

Air Malta

Авіакомпанія пропонує знижку до 50% на тариф Economy Go Sale на рейси (крім Амстердаму) із 24 листопада 2023 року по 30 березня 2024 року. Придбати дешевші квитки можна до 27 листопада.

Eurowings

Авіакомпанія пропонує знижки до 35% на багато маршрутів. Забронювати акційні квитки можна до 27 листопада.

Iberia

Купити дешевші квитки можна до 27 листопада на напрямки у Європі та по Іспанії - на період із 9 січня до 30 травня 2024 року. Акція не поширюється на дати: 13 грудня — 19 січня, 20 березня — 2 квітня, 30 квітня — 5 травня.

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LOT

Польська авіакомпанія LOT пропонує на знижку до 20% на внутрішні, міжнародні та міжконтинентальні рейси. Придбати дешевші квитки можна до 29 листопада на дати подорожей із 7 січня до 24 квітня 2024 року. Дати рейсів, які не входять до пропозиції: із 26 березня до 4 квітня 2024 року.

Norwegian

На всі напрямки авіакомпанії пропонуються квитки зі знижкою 30%. Купувати можна до 27 листопада на дати подорожі з 4 грудян 2023 року до 15 червня 2024 року. Промокод на знижку: BLACKWEEK23.

Qatar Airways

Розпродаж квитків від Qatar Airways на Чорну П’ятницю діятиме до 27 листопада — для подорожей з 8 січня до 31 жовтня 2024 року. Акція охоплює квитки економ- та бізнес-класу.

Ryanair

У авіакомпанії Ryanair розпочався розпродаж Black Friday — при покупці одного квитка, другий — зі знижкою 50%. Купити квитки за цією акцією можна до 24 листопада на дати подорожі з 1 грудня 2023 року по 29 лютого 2024 року.

Wizz Air

Пропонуються знижки 20% для всіх пасажирів, а для учасників клубу — 25% на обрані рейси.

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