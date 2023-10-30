У Європі з’явиться нова авіакомпанія від Lufthansa — Finance.ua

У Європі з’явиться нова авіакомпанія від Lufthansa Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

У Європі з’явиться нова авіакомпанія від Lufthansa

Найбільша в Німеччині авіакомпанія Lufthansa запускає нового перевізника City Airlines, який почне виконувати рейси середньої дальності з Мюнхена і Франкфурта влітку 2024 року.

Як повідомляє Avianews , дочірній авіаперевізник буде підвозити в ключові аеропорти пасажирів, які потім пересідатимуть на далекомагістральні рейси Lufthansa.

Відзначається, що поява City Airlines, імовірно, пов’язана з бажанням німецької авіакомпанії скоротити витрати на персонал, хоча в Lufthansa це явно не вказують. В останні роки стійкість авіаперевізника похитнули неодноразові страйки екіпажів, які вимагали підвищення зарплати.

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«При цьому пасажири практично не помітять різниці між Lufthansa і City Airlines. Літаки обох авіакомпаній матимуть схожі лівреї, екіпаж — схожу уніформу, пасажири бронюватимуть квитки на сайті Lufthansa і отримуватимуть однакове обслуговування», — йдеться в повідомленні.

Флот City Airlines мають поповнити літаки Airbus A319, які використовує Lufthansa. Материнська авіакомпанія може почати переводити такі авіалайнери у флот City Airlines і набирати в нову дочку пілотів і бортпровідників з меншими зарплатами.

УНІАН За матеріалами:

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