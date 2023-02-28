Розпочався розіграш благодійної партії «Артемсолі» для збору на дрони – за пів години зібрали 10 млн грн — Finance.ua

Розпочався розіграш благодійної партії «Артемсолі» для збору на дрони – за пів години зібрали 10 млн грн Сьогодні 17:45

ДП «Артемсіль» та платформа UNITED24 випустили партію йодованої солі в спеціальному упакуванні.

не менше 5 гривень. Вона налічує всього 500 пачок і не продається. Отримати сіль можна, взявши участь у благодійному зборі monobank , Олега Гороховського та волонтера Ігоря Лаченкова. Для цього потрібно задонатити

За перших пів години до розіграшу долучилися 50 тисяч учасників, та задонатили 10 млн гривень. Серед донатів — 17 внесків по 100 000 грн.

Сто перших учасників, які перерахують 100 000 гривень або більше, отримають сіль з автографом командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського.

Десять пачок солі підпише амбасадор UNITED24, актор Марк Гемілл, відомий роллю Люка Скайвокера у кіносазі «Зоряні війни».

За узгодженням з Генштабом ЗСУ та «Армією дронів», мета проєкту — зібрати 60 мільйонів гривень на купівлю 300 безпілотників DJI Mavic 3T Thermal.

Долучайтеся до благородної справи та донатьте на дрони для наших захисників. Таким чином ви можете не лише допомогти армії, а й виграти одну з 500 пачок лімітованої партії «Солі йодованої» від ДП «Артемсіль» та UNITED24.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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