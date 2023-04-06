Розмитнення авто в Дії та еАкциз: Мінцифри анонсувало технологічну революцію — Finance.ua

Розмитнення авто в Дії та еАкциз: Мінцифри анонсувало технологічну революцію Сьогодні 12:01 — Казна та Політика

Розмитнення авто в Дії та еАкциз: Мінцифри анонсувало технологічну революцію

У найближчі кілька років Мінцифри планує здійснити «справжню технологічну революцію» шляхом розширення цифровізації та ліквідації корупції. Планується впровадити «еАкциз», розмитнення авто в «Дії» та інше.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час конференції Нацагентства з протидії корупції.

Дослідження показують, що реальний антикорупційний та економічний ефект від цифровізації за два роки — 16,3 млрд грн, потенційний — 48 млрд грн.

«У найближчі кілька років зробимо справжню технологічну революцію, яка долатиме корупцію. Фундамент — ухвалена урядом Державна антикорупційна програма на 2023–2025 роки. У програмі 63 проєкти цифровізації. Вони стосуються онлайн-послуг, роботи з реєстрами, спрощення умов для бізнесу та інше», — заявив Федоров.

Пріоритети цифровізації:

прозорість відбудови. «Завдяки Реєстру зруйнованого майна зробимо процес максимально відкритим», — зазначив міністр;

впровадження єАкцизу. Держава не витрачатиме 30 млрд грн на рік через тіньовий ринок алкоголю та цигарок, а українці не купуватимуть контрафактну продукцію;

автоматизація послуг для моряків. Раніше реєстр документів був фактично в приватних руках і приносив організаторам «схем» до $150 млн на рік. «Працюємо разом з командою Олександра Кубракова над удосконаленням реєстру та запуском послуг для моряків на порталі Дія», — додав Федоров;

розмитнення авто. Зараз корупція в цій сфері — від 50 до 150 млн доларів на рік. «Завдяки цифровізації повністю виключимо людський фактор та зробимо послугу автоматичною в Дії. Без „схем“, „хабарів“ та спілкування з чиновником», — пояснив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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