Федоров: Є супротив щодо запровадження механізму розмитнення авто у «Дії» — Finance.ua

Федоров: Є супротив щодо запровадження механізму розмитнення авто у «Дії» Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

Міністерство цифрової трансформації продовжує працювати над запровадженням в Україні нового механізму розмитнення авто за допомогою «Дії» попри певний супротив.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, передає кореспондент Укрінформу.

«Коли ми говоримо про корупцію — потрібно дивитися у корінь проблеми. Це, наприклад, стосується розмитнення авто. Зараз ця сфера працює таким чином, що митник може на око сказати, що авто оцінено адекватно/неадекватно, і накласти штраф або за певну суму зменшити вартість цієї машини. Ми взагалі пропонуємо, щоб він не приймав рішення, щоб на основі залізобетонних, об’єктивних факторів відбувалася оцінка автоматично», — зауважив урядовець.

Федоров уточнив, що наразі корупційна складова в цьому процесі оцінюється в близько 100-150 мільйонів доларів на рік. Тому міністерство продовжує працювати в напрямку запровадження такого інструмента як розмитнення у Дії.

«І тут є супротив — закон або не голосується, або усі знаходять якісь причини, чому цього не варто робити. Мені важко сказати, чи це інтерес певної групи, адже, за нашою оцінкою, це 100-150 млн доларів хабарів у цій сфері; це поділити кількість авто на середні хабар. Чи тут питання в тому, що, наприклад, частина депутатів вийшли із зали, коли було голосування. Була міжнародна подія. Важко оцінити фінальну причину, чому так сталось, але супротив є», — додав Федоров.

Мінцифри підготувало зміни до законодавчої бази щодо нового механізму розмитнення авто, а також розробило новий калькулятор митного збору. В межах нового законодавства основними параметрами під час розмитнення авто будуть рік випуску, тип та об’єм двигуна.

Розрахунок митного збору відбуватиметься за допомогою «Дії». Верховна Рада на засіданні 24 лютого провалила законопроєкти про розмитнення авто в «Дії».

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