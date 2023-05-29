Розмови про скасування дефолту в США змінили ціни на нафту — Reuters — Finance.ua
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Розмови про скасування дефолту в США змінили ціни на нафту — Reuters

Енергетика
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У понеділок, 29 травня, зафіксовано зростання ціни на нафту. Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 66 центів, або на 0,9%, до 77,61 долара за барель до 02:47 за Гринвічем.
Як повідомляє Reuters, американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 73,42 долара за барель, що на 75 центів, або на 1%, вище.
Станом на 11:04 за Києвом нафта марки Brent коштувала 77,36 долара за барель.
Ціни на нафту зросли після того, як в США досягли угоди про стелю держборгу, що, ймовірно, дозволить уникнути дефолту в найбільшій економіці світу і споживача нафти, хоча побоювання щодо подальшого підвищення ставок обмежили зростання.

Ціни на нафту та ризик дефолту в США

15 травня 2023 року очікуваний дефолт у США змінив ціни на нафту. Ф’ючерси на нафта марки Brent подешевшали на 26 центів, або на 0,35%, до 73,91 долара за барель до 06:38 за Гринвічем.
За матеріалами:
УНІАН
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