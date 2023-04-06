Розмір державної допомоги усиновителям — Finance.ua

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Розмір державної допомоги усиновителям

Особисті фінанси
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Розмір державної допомоги усиновителям
Розмір державної допомоги усиновителям
Розмір і порядок отримання грошової допомоги на всиновлену дитину регламентується цілою низкою законів та підзаконних актів. Однак найважливішими з них є Закони України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сімей, які усиновили дитину з-поміж дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування» і постанова КМУ № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми».
Розмір грошової допомоги наразі становить 41 280 гривень. Вона виплачується частинами протягом трьох років з моменту усиновлення дитини.
Першу частину у розмірі 10 320 гривень усиновитель отримує негайно після затвердження рішення про призначення допомоги, решта буде виплачена рівними частинами протягом 36 місяців (трьох років) — по 860 гривень щомісяця.
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У разі, коли всиновлюється не одна дитина, а більше, ця допомога виплачується на кожну дитину. Тобто, на другу, третю і так далі усиновлену дитину буде також призначена допомога у розмірі 41 280 гривень, яка буде виплачена в той же спосіб.
Ця допомога виплачується особам, які усиновили дитину після 1 січня 2009 року, у будь-якому разі, незалежно від наявності інших видів виплат на усиновлених чи власних дітей.
Читайте більше в нашій новій статті:

Як отримати виплату за всиновлення дитини

За матеріалами:
Finance.ua
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