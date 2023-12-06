Розмінування сільгоспземель: у листопаді обстежили понад 17 тисяч гектарів — Finance.ua
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Розмінування сільгоспземель: у листопаді обстежили понад 17 тисяч гектарів

Аграрний ринок
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Розмінування сільгоспземель: у листопаді обстежили понад 17 тисяч гектарів
Розмінування сільгоспземель: у листопаді обстежили понад 17 тисяч гектарів
За підсумками листопада піротехнічні підрозділи держорганів і неурядових операторів обстежили понад 17 тисяч гектарів земель сільгосппризначення.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
Всього з початку року в рамках пріоритетного розмінування сільгоспземель обстежено понад 257 тис га угідь.
«Попри ускладнення погодних умов наші піротехніки продовжують роботу з обстеження та розмінування найбільш цінних українських земель. За останній тиждень листопада обстежено більше трьох тисяч гектарів, понад півтори тисячі гектарів очищено чи розміновано.
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З початку року майже 195 тисяч гектарів повернуто аграріям для господарської експлуатації. Уряд продовжує роботу над посиленням спроможностей піротехнічних підрозділів. Мета — пришвидшити очищення території країни", — заявила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.
При цьому найбільші площі в листопаді в рамках виконання плану пріоритетного повернення сільгоспземель в експлуатацію були обстежені в Херсонській області - 12 тис. 400 га. На Харківщині за місяць піротехніки обстежили понад 3,5 тисячі гектарів сільгоспугідь. Ще більше 1300 га обстежено в Миколаївській області.
За матеріалами:
Finance.ua
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