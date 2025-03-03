Розкрито технічні характеристики південнокорейських надводних дронів Sea Sword — Finance.ua

Розкрито технічні характеристики південнокорейських надводних дронів Sea Sword 03.03.2025, 00:53 — Технології&Авто

Розкрито технічні характеристики південнокорейських надводних дронів Sea Sword

Південнокорейська компанія LIG Nex1 підписала контракт із DAPA (Агентством оборонних закупівель Південної Кореї) на розробку нового безпілотного надводного апарата (USV) для ВМС країни. Проект оцінюється у 39,86 мільярда вон (близько 274 мільйонів доларів) і передбачає створення двох 12-метрових розвідувальних безпілотних катерів до 2027 року.

Нові системи стануть важливим елементом інтегрованої програми Navy Sea GHOST, що об’єднує пілотовані та безпілотні бойові платформи.

LIG Nex1 розвиває технології безпілотних надводних апаратів із 2015 року, розробивши серію Sea Sword, зокрема моделі Sea Sword-2, Sea Sword-3 і Sea Sword-5. Новий розвідувальний USV матиме модульну конструкцію, що дозволить змінювати його озброєння та сенсори залежно від бойових завдань. Також компанія планує інтеграцію із супутниками на низькій навколоземній орбіті, що суттєво розширить оперативний діапазон дрона.

Sea Sword-II — розвідувальний безпілотник, здатний проводити надводні та підводні місії. Він оснащений модулем дистанційно керованого підводного апарата (ROV) для виявлення морських мін та підводних об’єктів. Система включає навігаційну камеру, електрооптичні та інфрачервоні сенсори (EO/IR), радар та систему автоматичної ідентифікації (AIS). Довжина апарата становить 12 метрів, ширина — 3,5 метра, водотоннажність — 9,2 тонни, максимальна швидкість — понад 40 вузлів, а дальність дії — до 20 км, з можливістю розширення за допомогою ретранслятора.

Sea Sword-III — бойова версія серії, відрізняється більшими розмірами та можливістю встановлення озброєння, такого як пускова установка Poniard LOGIR та дистанційно керована бойова станція (RCWS). Його довжина складає 15 метрів, ширина — 3,8 метра, водотоннажність — 9,8 тонни, швидкість — понад 40 вузлів, а дальність дії — до 20 км.

Sea Sword-V — найменший у лінійці, розроблений для розгортання з інших суден. Спочатку призначався для берегової охорони та оснащувався водометом для гасіння пожеж, який може бути замінений на RCWS для бойових завдань. Довжина апарата — 8 метрів, ширина — 2,3 метра, водотоннажність — 3,2 тонни, швидкість — понад 35 вузлів, а дальність дії — до 15 км.

Sea Sword KIT-I — комплект для перетворення списаних або цивільних суден на безпілотні платформи. Він оснащений автономною навігаційною системою з штучним інтелектом для обходу перешкод, а також EO/IR сенсорами та панорамною камерою з оглядом на 360 градусів. Дальність дії перевищує 15 км, з можливістю розширення за допомогою ретранслятора.

Ці безпілотні апарати демонструють прагнення LIG Nex1 забезпечити сучасні рішення для морської безпеки та оборони, поєднуючи передові технології з універсальністю застосування.

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