Розкрито повний список функцій з штучним інтелектом в iOS 18 — Finance.ua

Розкрито повний список функцій з штучним інтелектом в iOS 18
Інсайдер і аналітик Bloomberg Марк Гурман поділився новими подробицями про майбутню iOS 18 та її нейромережевою складовою.
Дані зібрали у MacRumors.
Раніше вже неодноразово повідомлялося, що головною темою WWDC і основними нововведеннями «яблучних» ОС цього року стане штучний інтелект. Apple трохи затрималася з впровадженням ШІ-штучок у свої продукти, її випередили практично всі конкуренти, тому здивувати девелоперів та користувачів буде непросто.
Гурман назвав 10 нововведень, пов’язаних з нейромережами, які прийдуть в iOS 18, iPadOS 18 та macOS 15:
- ретуш фотографій;
- транскрипція голосових нотаток;
- пропоновані відповіді на електронні листи та повідомлення;
- автопідстановка емодзі на основі змісту повідомлень користувача, а також генерація абсолютно нових смайлів для будь-якого випадку, що виходять за межі існуючого каталогу;
- покращений веб-пошук Safari;
- швидкий та надійний пошук у Spotlight;
- більш природна взаємодія із Siri;
- більше просунута версія Siri, адаптована для Apple Watch і оптимізована для «завдань на ходу»;
- розумні звіти про пропущені повідомлення та окремі повідомлення, веб-сторінки, новинні статті, документи, нотатки та багато іншого;
- інструменти розробника Xcode.
Більшість цих фіч видаються дуже корисними та практичними. Найцікавішим здається пункт про генерацію смайлів та емодзі: багато користувачів точно захочуть побачити, як це працює та виглядає. Повідомляється, що найменш «ненажерливі» до процесорної потужності функції працюватимуть прямо на пристрої без підключення до сервера.
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