Розкрито повний список функцій з штучним інтелектом в iOS 18 — Finance.ua
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Розкрито повний список функцій з штучним інтелектом в iOS 18

Технології&Авто
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Розкрито повний список функцій з штучним інтелектом в iOS 18
Розкрито повний список функцій з штучним інтелектом в iOS 18
Інсайдер і аналітик Bloomberg Марк Гурман поділився новими подробицями про майбутню iOS 18 та її нейромережевою складовою.
Дані зібрали у MacRumors.
Раніше вже неодноразово повідомлялося, що головною темою WWDC і основними нововведеннями «яблучних» ОС цього року стане штучний інтелект. Apple трохи затрималася з впровадженням ШІ-штучок у свої продукти, її випередили практично всі конкуренти, тому здивувати девелоперів та користувачів буде непросто.
Гурман назвав 10 нововведень, пов’язаних з нейромережами, які прийдуть в iOS 18, iPadOS 18 та macOS 15:
  • ретуш фотографій;
  • транскрипція голосових нотаток;
  • пропоновані відповіді на електронні листи та повідомлення;
  • автопідстановка емодзі на основі змісту повідомлень користувача, а також генерація абсолютно нових смайлів для будь-якого випадку, що виходять за межі існуючого каталогу;
  • покращений веб-пошук Safari;
  • швидкий та надійний пошук у Spotlight;
  • більш природна взаємодія із Siri;
  • більше просунута версія Siri, адаптована для Apple Watch і оптимізована для «завдань на ходу»;
  • розумні звіти про пропущені повідомлення та окремі повідомлення, веб-сторінки, новинні статті, документи, нотатки та багато іншого;
  • інструменти розробника Xcode.
Більшість цих фіч видаються дуже корисними та практичними. Найцікавішим здається пункт про генерацію смайлів та емодзі: багато користувачів точно захочуть побачити, як це працює та виглядає. Повідомляється, що найменш «ненажерливі» до процесорної потужності функції працюватимуть прямо на пристрої без підключення до сервера.
За матеріалами:
iTechua
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