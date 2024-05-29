Розкрито повний список функцій з штучним інтелектом в iOS 18 — Finance.ua

Розкрито повний список функцій з штучним інтелектом в iOS 18 Сьогодні 02:33 — Технології&Авто

Розкрито повний список функцій з штучним інтелектом в iOS 18

Інсайдер і аналітик Bloomberg Марк Гурман поділився новими подробицями про майбутню iOS 18 та її нейромережевою складовою.

Дані зібрали у MacRumors.

Раніше вже неодноразово повідомлялося, що головною темою WWDC і основними нововведеннями «яблучних» ОС цього року стане штучний інтелект. Apple трохи затрималася з впровадженням ШІ-штучок у свої продукти, її випередили практично всі конкуренти, тому здивувати девелоперів та користувачів буде непросто.

Гурман назвав 10 нововведень, пов’язаних з нейромережами, які прийдуть в iOS 18, iPadOS 18 та macOS 15:

ретуш фотографій;

транскрипція голосових нотаток;

пропоновані відповіді на електронні листи та повідомлення;

автопідстановка емодзі на основі змісту повідомлень користувача, а також генерація абсолютно нових смайлів для будь-якого випадку, що виходять за межі існуючого каталогу;

покращений веб-пошук Safari;

швидкий та надійний пошук у Spotlight;

більш природна взаємодія із Siri;

більше просунута версія Siri, адаптована для Apple Watch і оптимізована для «завдань на ходу»;

розумні звіти про пропущені повідомлення та окремі повідомлення, веб-сторінки, новинні статті, документи, нотатки та багато іншого;

інструменти розробника Xcode.

Більшість цих фіч видаються дуже корисними та практичними. Найцікавішим здається пункт про генерацію смайлів та емодзі: багато користувачів точно захочуть побачити, як це працює та виглядає. Повідомляється, що найменш «ненажерливі» до процесорної потужності функції працюватимуть прямо на пристрої без підключення до сервера.

iTechua За матеріалами:

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