Розкрито подробиці про ігрові смартфони Black Shark 6 (фото) — Finance.ua
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Розкрито подробиці про ігрові смартфони Black Shark 6 (фото)

Фондовий ринок
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Очікується, що незабаром компанія Xiaomi презентує новий модельний ряд ігрових смартфонів Black Shark 6. Очікується, що смартфони отримають OLED-дисплей з роздільною здатністю 2K та вирізом під фронтальну камеру по центру. Частота оновлення дисплея, традиційно для ігрових флагманів, буде дуже високою.
Розкрито подробиці про ігрові смартфони Black Shark 6 (фото)
Модельний ряд Black Shark 6 має включати дві моделі: Black Shark 6 та Black Shark 6 Pro. Обидві моделі мають отримати найновіший чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. За автономність буде відповідальний акумулятор об’ємом 5000 мАг, у якого буде підтримка швидкої зарядки потужністю 120W.
Подробиць про камери Black Shark 6 поки немає, але очікується, що одним з сенсорів основної камери буде Sony IMX686 з роздільною здатністю 64 МП. З інших фішок слід звернути увагу на просунуту систему охолодження та стереодинаміки. Інших даних про Black Shark 6 та Black Shark 6 Pro поки немає, але очікується, що вона з’явиться вже найближчим часом.
За матеріалами:
ITsider.
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