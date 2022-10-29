Розкрито подробиці нового флагмана Ferrari — Finance.ua

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Розкрито подробиці нового флагмана Ferrari

Технології&Авто
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Розкрито подробиці нового флагмана Ferrari
Розкрито подробиці нового флагмана Ferrari
Новий флагманський гіперкар Ferrari дебютує у жовтні 2024 року.
Про це пишуть на форумі Auto Pareri. Як і у випадку з попередньою подібною моделлю — LaFerrari — тираж новинки обмежать.
Внутрішньозаводське позначення флагмана — F250. Спочатку він буде доступний лише як купе. Всього збудують 599 штук: 220 — у 2025 році, 300 — у 2026-му та 79 — у 2027-му. Також у 2027-му з’явиться трекова модифікація XX для клієнтських перегонів — щось подібне до нинішнього FXX K.
Подібних машин зроблять лише 30: 20 у перший рік виробництва та ще 10 — у другий. А 2028-го до дводверки із закритим кузовом додадуть родстер, у назві якого з’явиться традиційний суфікс Spider. Його побудують 199 штук: 50 2028-го, 79 2029-го і 70 2030-го.
Тести почалися цього липня, але поки що на дорогах обкатують так звані мули. Повноцінні прототипи з’являться 2023-го.
Не виключено, що деякі технології для цивільної моделі запозичать у нового прототипу для гонок на витривалість, який буде розсекречено вже наприкінці цього тижня.
Нагадаємо, цього літа Ferrari представила план розвитку до 2026 року, що передбачає випуск 15 новинок. Серед них і гіперкар, на який разом з машинами колекційної лінійки Icona доведеться менше 5% від загального обсягу виробництва марки.
За матеріалами:
Телеканал 24
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