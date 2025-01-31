Розкрито перші деталі про нові флагманські навушники Sony — Finance.ua

Розкрито перші деталі про нові флагманські навушники Sony Сьогодні 02:06 — Фондовий ринок

Розкрито перші деталі про нові флагманські навушники Sony

Після трьох років очікування, з моменту випуску флагманських навушників WH-1000XM 5 , компанія Sony готує до виходу їхнього наступника — преміальну модель WH-1000XM 6 . Пристрій було помічено на платформі сертифікації FCC.

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Що відомо про навушники

Згідно з базою даних FCC, WH-1000XM 6 отримають оновлений дизайн шарнірів і знімні амбушюри. Це може бути відповіддю на неоднозначну реакцію публіки на дизайн моделі WH-1000XM 5 , випущеної в травні 2022 року. Незважаючи на зміни, розміри навушників, за попередніми даними, залишаться незмінними.

Очікується, що WH-1000XM 6 відрізнятимуться міцнішим корпусом і можливістю персоналізації завдяки знімним амбушюрам різних кольорів. Навушники, імовірно, підтримуватимуть Bluetooth 5.3 і Bluetooth LE Audio, а їхнім «серцем» стане чипсет від MediaTek, що може забезпечити підтримку швидкої зарядки. З огляду на репутацію серії WH-1000XM за високу якість звуку та активне шумозаглушення (ANC), нові навушники, безумовно, успадкують ці переваги.

Офіційна дата релізу поки що невідома. Однак, згідно з чутками, WH-1000XM 6 можуть вийти 22 липня 2025 року. До того ж, враховуючи, що WH-1000XM 5 було випущено в середині 2022 року, можна припустити, що WH-1000XM 6 з’являться приблизно в той самий час.

itechua За матеріалами:

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