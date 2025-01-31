Розкрито перші деталі про нові флагманські навушники Sony — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Розкрито перші деталі про нові флагманські навушники Sony

Фондовий ринок
14
Розкрито перші деталі про нові флагманські навушники Sony
Розкрито перші деталі про нові флагманські навушники Sony
Після трьох років очікування, з моменту випуску флагманських навушників WH-1000XM5, компанія Sony готує до виходу їхнього наступника — преміальну модель WH-1000XM6. Пристрій було помічено на платформі сертифікації FCC.

Кредит онлайн на картку

Що відомо про навушники

Згідно з базою даних FCC, WH-1000XM6 отримають оновлений дизайн шарнірів і знімні амбушюри. Це може бути відповіддю на неоднозначну реакцію публіки на дизайн моделі WH-1000XM5, випущеної в травні 2022 року. Незважаючи на зміни, розміри навушників, за попередніми даними, залишаться незмінними.
Очікується, що WH-1000XM6 відрізнятимуться міцнішим корпусом і можливістю персоналізації завдяки знімним амбушюрам різних кольорів. Навушники, імовірно, підтримуватимуть Bluetooth 5.3 і Bluetooth LE Audio, а їхнім «серцем» стане чипсет від MediaTek, що може забезпечити підтримку швидкої зарядки. З огляду на репутацію серії WH-1000XM за високу якість звуку та активне шумозаглушення (ANC), нові навушники, безумовно, успадкують ці переваги.
Офіційна дата релізу поки що невідома. Однак, згідно з чутками, WH-1000XM6 можуть вийти 22 липня 2025 року. До того ж, враховуючи, що WH-1000XM5 було випущено в середині 2022 року, можна припустити, що WH-1000XM6 з’являться приблизно в той самий час.
За матеріалами:
itechua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.