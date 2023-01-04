Розкрито характеристики майбутнього смартфона Oppo Find X6 Pro — Finance.ua

Розкрито характеристики майбутнього смартфона Oppo Find X6 Pro Сьогодні 22:26 — Фондовий ринок

Популярний інсайдер Digital Chat Station отримав нові подробиці про модель Find X6 Pro. Цьому пристрою пророкують підтримку швидкого заряджання потужністю 100 Вт.

Смартфон також отримає два динаміки, тобто можна буде розраховувати на стереосистему. Крім того, пристрій матиме лінійний двигун осі X і ІЧ-порт, що дозволяє використовувати смартфон як пульт керування.

Раніше ми вже чули, що Find X6 Pro матиме однокристальну систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 12 ГБ оперативної пам’яті, до 512 ГБ вбудованої пам’яті, батарею ємністю 5000 мАг з 50-ватною бездротовою зарядкою.

iLenta За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.