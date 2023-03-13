Розкрито цікаві подробиці та характеристики електропікапу Tesla Cybertruck (відео) — Finance.ua
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Розкрито цікаві подробиці та характеристики електропікапу Tesla Cybertruck (відео)

Технології&Авто
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Розкрито цікаві подробиці та характеристики електропікапу Tesla Cybertruck (відео)
Розкрито цікаві подробиці та характеристики електропікапу Tesla Cybertruck (відео)
В інтернет проникла інформація про серійний пікап Tesla Cybertruck. Подробиці електрокара розсекретив один із акціонерів компанії Метью Доннеган-Раян, який відвідав день інвестора Tesla. У відео Youtube він розповів, що йому вдалося дізнатися.
Американець зміг детально вивчити виставлений на заході електромобіль Tesla Cybertruck, а також тісно поспілкувався з керівництвом компанії. Йому навіть вдалося виміряти пікап — він сягає 5,9 м завдовжки і 2,15 м завширшки.
Таким чином нова Tesla Cybertruck за розмірами дещо компактніша, ніж Ford F-150 Raptor. Водночас її вантажна платформа довша — 1,85 м.
Розкрито цікаві подробиці та характеристики електропікапу Tesla Cybertruck (відео)
Доступу до кузова з салону немає, але можна опустити заднє скло. У бортах кузова немає жодних відсіків, адже там заховані компоненти системи керування задніми колесами (у всіх Cybertruck повнокероване шасі). Зате є невеликий передній багажник, хоча його вантажний отвір дуже маленький.
Розкрито цікаві подробиці та характеристики електропікапу Tesla Cybertruck (відео)
Електропікап Tesla Cybertruck запропонують виключно з повним приводом, хоча раніше анонсували і задньопривідний варіант. Заплановані версії з двома та трьома моторами. Крім того, стало відомо, що модель має 48-вольтне електрообладнання, а її базова комплектація включає пневмопідвіску.
Раніше стало відомо, що топова Tesla Cybertruck зможе розганятися до 100 км/год за 2,9 секунди і розвивати 210 км/год. Пікап зможе буксирувати 6,3-тонний причіп і проїжджати 800 км без підзарядки.
За матеріалами:
Фокус
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