Розкрито цікаві подробиці та характеристики електропікапу Tesla Cybertruck (відео) — Finance.ua

Розкрито цікаві подробиці та характеристики електропікапу Tesla Cybertruck (відео) Сьогодні 23:48 — Технології&Авто

Розкрито цікаві подробиці та характеристики електропікапу Tesla Cybertruck (відео)

В інтернет проникла інформація про серійний пікап Tesla Cybertruck. Подробиці електрокара розсекретив один із акціонерів компанії Метью Доннеган-Раян, який відвідав день інвестора Tesla. У відео Youtube він розповів, що йому вдалося дізнатися.

Американець зміг детально вивчити виставлений на заході електромобіль Tesla Cybertruck, а також тісно поспілкувався з керівництвом компанії. Йому навіть вдалося виміряти пікап — він сягає 5,9 м завдовжки і 2,15 м завширшки.

Таким чином нова Tesla Cybertruck за розмірами дещо компактніша, ніж Ford F-150 Raptor. Водночас її вантажна платформа довша — 1,85 м.

Доступу до кузова з салону немає, але можна опустити заднє скло. У бортах кузова немає жодних відсіків, адже там заховані компоненти системи керування задніми колесами (у всіх Cybertruck повнокероване шасі). Зате є невеликий передній багажник, хоча його вантажний отвір дуже маленький.

Електропікап Tesla Cybertruck запропонують виключно з повним приводом, хоча раніше анонсували і задньопривідний варіант. Заплановані версії з двома та трьома моторами. Крім того, стало відомо, що модель має 48-вольтне електрообладнання, а її базова комплектація включає пневмопідвіску.

Раніше стало відомо, що топова Tesla Cybertruck зможе розганятися до 100 км/год за 2,9 секунди і розвивати 210 км/год. Пікап зможе буксирувати 6,3-тонний причіп і проїжджати 800 км без підзарядки.

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