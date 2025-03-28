Розкриті технічні характеристики австралійського бойового дрона Fury (фото) — Finance.ua

Розкриті технічні характеристики австралійського бойового дрона Fury (фото) Сьогодні 04:27 — Фінтех і Картки

Розкриті технічні характеристики австралійського бойового дрона Fury (фото)

У австралійському оборонному середовищі з’явився новий гравець — дрон Fury від компанії Anduril. Його вже розглядають як потенційного конкурента для відомого австралійського Ghost Bat від Boeing.

Випробування Fury тривають у межах ініціатив Королівських ВПС Австралії, а остаточне рішення щодо прийняття платформи на озброєння залишається за урядом країни. Тим часом Anduril активно просуває свій безпілотник і на ринку Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема через нещодавню співпрацю з оборонною агенцією Сінгапуру.

Fury — це безпілотний літальний апарат класу Group 5, створений для виконання завдань у складних бойових умовах. Його ключова особливість — використання програмного забезпечення Lattice, яке забезпечує автономність місій та інтеграцію з пілотованими й безпілотними платформами. Дрон має модульну конструкцію, яка дозволяє оперативно змінювати конфігурацію сенсорів і озброєння для виконання розвідки, електронної боротьби або точкових ударів.

Варто зазначити, що Fury також бере участь у програмі CCA (Collaborative Combat Aircraft) ВПС США — проекті, покликаному створити автономні дрони для підтримки винищувачів нового покоління. Перша демонстрація апарата в США запланована вже на цей рік. Якщо платформа отримає схвалення у межах CCA, вона зможе вийти на міжнародний ринок через систему Foreign Military Sales, що відкриє шлях для її експортного постачання Австралії.

На тлі активізації конкуренції на ринку бойових безпілотників Австралія може обрати гібридний підхід — зберегти свою національну програму дронів і водночас інтегрувати альтернативи на кшталт Fury. Присутність Anduril на авіасалоні Avalon свідчить про серйозні наміри компанії закріпитися в цьому сегменті на глобальному рівні.

noworries За матеріалами:

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