Розкрита зарплата директора компанії OpenAI — Finance.ua

Розкрита зарплата директора компанії OpenAI 19.06.2024, 00:48 — Світ

Розкрита зарплата директора компанії OpenAI

Глава компанії OpenAI Сем Альтман заробляє на своїй посаді всього $65 тис. на рік.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Незважаючи на відносно невисоку зарплату в компанії, чию вартість оцінюють у $86 млрд, у 39-річного Альтмана є активи, вартість яких на початок цього року становила щонайменше $2,8 млрд. Це пов’язано з його великим інвестиційним портфелем, що включає акції компаній Reddit і Stripe.

Загалом Альтман інвестував у більш ніж 400 компаній. Він також скористався борговою лінією JPMorgan Chase, яка дає йому змогу інвестувати сотні мільйонів доларів у приватні стартапи, включно з тими, які співпрацюють з OpenAI.

У травні OpenAI уклала партнерство з Reddit, що призвело до зростання акцій компанії більш ніж на 10%. Особиста частка Альтмана в Reddit також збільшилася на $69 млн. Однак сам Альтман не брав участі в цій угоді — вона була схвалена незалежною радою директорів. Правління OpenAI вважає, що Альтман послідовно дотримується політики компанії і прозорий щодо своїх інвестицій.

Сем Альтман — відомий підприємець і фахівець у галузі штучного інтелекту. Він є засновником і генеральним директором компанії OpenAI. На початку шляху компанію фінансували Альтман, Грег Брокман, Ілон Маск, Джессіка Лівінгстон, Пітер Тіль та інші. Коли компанія була запущена у 2015 році, їй вдалося залучити $1 млрд від зовнішніх спонсорів.

У листопаді 2023 року Альтмана відсторонили від посади через відсутність довіри, після чого його запросили в Microsoft. Однак не минуло й тижня після звільнення, як Альтман повернувся на посаду генерального директора компанії у зв’язку з протестами обурених співробітників OpenAI.

gsminfo За матеріалами:

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