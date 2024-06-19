Розкрита зарплата директора компанії OpenAI — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Розкрита зарплата директора компанії OpenAI

Світ
24
Розкрита зарплата директора компанії OpenAI
Розкрита зарплата директора компанії OpenAI
Глава компанії OpenAI Сем Альтман заробляє на своїй посаді всього $65 тис. на рік.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Незважаючи на відносно невисоку зарплату в компанії, чию вартість оцінюють у $86 млрд, у 39-річного Альтмана є активи, вартість яких на початок цього року становила щонайменше $2,8 млрд. Це пов’язано з його великим інвестиційним портфелем, що включає акції компаній Reddit і Stripe.
Читайте також
Загалом Альтман інвестував у більш ніж 400 компаній. Він також скористався борговою лінією JPMorgan Chase, яка дає йому змогу інвестувати сотні мільйонів доларів у приватні стартапи, включно з тими, які співпрацюють з OpenAI.
У травні OpenAI уклала партнерство з Reddit, що призвело до зростання акцій компанії більш ніж на 10%. Особиста частка Альтмана в Reddit також збільшилася на $69 млн. Однак сам Альтман не брав участі в цій угоді — вона була схвалена незалежною радою директорів. Правління OpenAI вважає, що Альтман послідовно дотримується політики компанії і прозорий щодо своїх інвестицій.
Читайте також
Сем Альтман — відомий підприємець і фахівець у галузі штучного інтелекту. Він є засновником і генеральним директором компанії OpenAI. На початку шляху компанію фінансували Альтман, Грег Брокман, Ілон Маск, Джессіка Лівінгстон, Пітер Тіль та інші. Коли компанія була запущена у 2015 році, їй вдалося залучити $1 млрд від зовнішніх спонсорів.
У листопаді 2023 року Альтмана відсторонили від посади через відсутність довіри, після чого його запросили в Microsoft. Однак не минуло й тижня після звільнення, як Альтман повернувся на посаду генерального директора компанії у зв’язку з протестами обурених співробітників OpenAI.
За матеріалами:
gsminfo
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.