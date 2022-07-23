Розкрили нові подробиці щодо першого автомобіля Xiaomi (фото) — Finance.ua

Розкрили нові подробиці щодо першого автомобіля Xiaomi (фото)
Перший автомобіль Xiaomi дебютує цього року. Прототип моделі мають показати в серпні на масштабному заході, а потім стартують його масштабні випробування.
Про це пише китайський сайт Sina Tech.
З’явилися перші подробиці нової моделі. Це буде електричний седан вартістю від 150 до 300 тисяч юанів ($25 000 — 40 000). За попередніми даними, його запас ходу становить 800 км. Електромобіль Xiaomi також планують оснастити інноваційним автопілотом третього рівня, що дозволяє водієві не тримати руки на кермі.
Раніше в інтернет потрапили зображення моделі. Електрокар Xiaomi відрізняється стрімким обтічним дизайном, а задні двері відчиняються проти руху.
Нагадаємо, що автомобільний підрозділ Xiaomi створили минулого року. Його штат уже налічує понад 300 осіб, а статутний капітал — 1,55 мільярда доларів. У найближчі 10 років в автомобільний бізнес Xiaomi вкладуть ще 10 мільярдів доларів і розроблять чотири різні моделі електрокарів.
Виробництво автомобілів стартує у 2024 році. Зараз у передмісті Пекіна Ічжуані будують сучасне підприємство, яке здатне випускати по 300 тисяч машин щорічно.
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