Розкрили нові подробиці щодо першого автомобіля Xiaomi (фото) — Finance.ua
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Розкрили нові подробиці щодо першого автомобіля Xiaomi (фото)

Технології&Авто
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Розкрили нові подробиці щодо першого автомобіля Xiaomi (фото)
Розкрили нові подробиці щодо першого автомобіля Xiaomi (фото), autohome.com.cn
Перший автомобіль Xiaomi дебютує цього року. Прототип моделі мають показати в серпні на масштабному заході, а потім стартують його масштабні випробування.
Про це пише китайський сайт Sina Tech.
З’явилися перші подробиці нової моделі. Це буде електричний седан вартістю від 150 до 300 тисяч юанів ($25 000 — 40 000). За попередніми даними, його запас ходу становить 800 км. Електромобіль Xiaomi також планують оснастити інноваційним автопілотом третього рівня, що дозволяє водієві не тримати руки на кермі.
Раніше в інтернет потрапили зображення моделі. Електрокар Xiaomi відрізняється стрімким обтічним дизайном, а задні двері відчиняються проти руху.
Розкрили нові подробиці щодо першого автомобіля Xiaomi (фото)
autohome.com.cn
Нагадаємо, що автомобільний підрозділ Xiaomi створили минулого року. Його штат уже налічує понад 300 осіб, а статутний капітал — 1,55 мільярда доларів. У найближчі 10 років в автомобільний бізнес Xiaomi вкладуть ще 10 мільярдів доларів і розроблять чотири різні моделі електрокарів.
Виробництво автомобілів стартує у 2024 році. Зараз у передмісті Пекіна Ічжуані будують сучасне підприємство, яке здатне випускати по 300 тисяч машин щорічно.
За матеріалами:
Фокус
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