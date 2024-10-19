Розкішний дім на колесах: представлено новий преміум-автокемпер (фото) — Finance.ua
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Розкішний дім на колесах: представлено новий преміум-автокемпер (фото)

Технології&Авто
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Розкішний дім на колесах: представлено новий преміум-автокемпер (фото)
Розкішний дім на колесах: представлено новий преміум-автокемпер (фото)
У США презентували дім на колесах Renegade XL. Він є одним із найбільших та найрозкішніших на ринку, а його ціна стартує з 750 тис. доларів.
Про нього розповіли на сайті виробника.
Автодім Renegade XL сягає 13,2 м у довжину та має повну масу 26,3 тонни. У його основі лежить тривісне шасі вантажівки Freightliner, а під капотом встановлено 15,6-літровий 600-сильний турбодизель Detroit DD16. Ширину збільшують висувні секції з боків.
Розкішний дім на колесах: представлено новий преміум-автокемпер (фото)
Інтер’єр Renegade XL вражає розкішшю. У оздобленні використані дорога шкіра та дерево, а підлога встелена плиткою.
Розкішний дім на колесах: представлено новий преміум-автокемпер (фото)
У салоні є спальня з широким ліжком, вітальня з дорогими диванами та санвузол із душем. На кухні є раковина, плита, холодильник та мікрохвильова піч.
Розкішний дім на колесах: представлено новий преміум-автокемпер (фото)
Renegade XL отримав потужну акустику, кілька телевізорів, бойлер та клімат-контроль. До того ж, встановили навіть пральні машини. На водійському місці — три дисплеї.
Розкішний дім на колесах: представлено новий преміум-автокемпер (фото)
Електрообладнання живиться від акумуляторів на 1080 А∙год та від сонячних батарей. Також знайшлося місце для 568-літрового бака та невеликого гаража, де помістяться мотоцикли чи снігоход.
За матеріалами:
Фокус
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