Розкішний брат Golf: новий компактний Audi показали до прем'єри (фото) — Finance.ua

Розкішний брат Golf: новий компактний Audi показали до прем'єри (фото) Сьогодні 22:11 — Технології&Авто

Розкішний брат Golf: новий компактний Audi показали до прем'єри (фото)

З’явилися перші офіційні фото Audi A3 2024. Модель С-класу пройде модернізацію слідом за своїм більш доступним побратимом Volkswagen Golf 8. Про це повідомляє видання Car Expert.

На фото новий Audi A3 в камуфляжі, але можна розгледіти нові решітку радіатора і передній бампер. Також освіжені фари та ліхтарі. Очікується, що разом із хетчбеком оновлять і седан Audi A3.

Салон Audi A3 2024 захований ще більше, але відомо, що авто отримає покращений віртуальний щиток приладів і збільшений тачскрін мультимедійної системи.

2,0-літрова бензинова турбочетвірка отримає надбавку в потужності — розвиватиме 204 к. с. у стандартному A3 і 333 к. с. — в Audi S3. В останньому випадку розгін до 100 км/год займе 4,7 с. Крім того, у Audi S3 доопрацьована підвіска і встановлені збільшені (357 мм) передні гальма.

У лінійці залишаться бензинові турбомотори об'ємом 1,0 л (110 к. с.) і 1,5 л (150 к. с.), а також 2,0-літровий 150-сильний турбодизель. Крім того, за прикладом Volkswagen Golf модель отримає нові плагін-гібридні установки потужністю 204 і 272 к. с. У лінійці залишаться версії з переднім і повним приводом.

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