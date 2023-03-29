Розділення китайського техгіганта: Alibaba за день подорожчала на $32 мільярди — Finance.ua

Розділення китайського техгіганта: Alibaba за день подорожчала на $32 мільярди Сьогодні 10:36 — Фондовий ринок

Розділення китайського техгіганта: Alibaba за день подорожчала на $32 мільярди

На новинах про реорганізацію китайської групи Alibaba акції компанії зросли на 16% у Гонконзі, і разом із показниками у Нью-Йорку бізнес додав 32 млрд дол ринкової вартості на день.

Про це повідомляє Bloomberg

Акції компанії злетіли більш ніж на 16% на торгах у Гонконзі — дещо більше, ніж у Нью-Йорку, що додало до її ринкової вартості понад 30 мільярдів доларів. За оцінками Morgan Stanley, сукупна вартість групи Alibaba зараз може сягати 530 мільярдів доларів.

До того ж, акції конкурентів, включаючи Tencent Holdings Ltd., також зросли — інвестори очікують, що конкуренти Alibaba можуть вдатися до аналогічних дій в умовах послаблення регуляторного режиму.

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Шляхом розділення Alibaba вдається досягти двох цілей, які не вдалося досягти багатьом її конкурентам — заспокоїти уряд, який не довіряє великим технологічним компаніям, та інвесторів, яких стримує багаторічний регуляторний тиск.

Перехід до структури холдингової компанії є рідкісним явищем для великих китайських технологічних компаній і може стати прикладом для таких конкурентів, як оператор WeChat Tencent.

Адміністрація Сі Цзіньпіна вже давно критикує вплив онлайн-платформ, побоюючись, що концентрація влади і даних у руках кількох технологічних компаній пригнічує інновації та загрожує владі партії. Протягом багатьох років Alibaba і Tencent інвестували в сотні стартапів, часто допомагаючи формувати цілі сегменти споживчого інтернету — від виклику таксі до доставки продуктів.

Довідка Finance.ua:

Alibaba Group планує розділитися на шість підрозділів та вивчити можливість залучення фінансування або лістингу для більшості з них у рамках серйозної модернізації, оскільки Китай обіцяє послабити жорсткі регуляторні заходи і підтримати приватні підприємства;

Alibaba заявила, що в результаті найбільшої реструктуризації за свою 24-річну історію вона буде розділена на шість підрозділів — Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Commerce Group, Local Services Group, Cainiao Smart Logistics Group, Global Digital Commerce Group і Digital Media and Entertainment Group;



основна мета цієї реформи — зробити організацію більш гнучкою, скоротити ланки прийняття рішень і швидше реагувати на зміни на ринку, а кожен співробітник Alibaba повинен «повернутися до мислення підприємця».



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