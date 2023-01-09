Засновник Alibaba Джек Ма відмовиться від контролю над фінтех-гігантом Ant Group — Finance.ua

Засновник Alibaba Джек Ма відмовиться від контролю над фінтех-гігантом Ant Group Сьогодні 19:35 — Фондовий ринок

Засновник Alibaba Джек Ма відмовиться від контролю над фінтех-гігантом Ant Group

Засновник і голова ради директорів конгломерату Alibaba Group Джек Ма відмовиться від контролю над китайським фінтех-гігантом Ant Group (дочірня компанія Alibaba).

Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.

Фінтех-компанія анонсувала відповідні зміни у складі акціонерів і розподілі голосуючих прав.

Зараз у раді директорів компанії половину становлять незалежні директори (четверо), але компанія планує збільшити їхню кількість до п’яти, у результаті вони отримають у раді більшість.

В Ant Group заявили, що зміни потрібні для подальшої оптимізації корпоративного управління та «узгодження інтересів акціонерів під час голосування з їхніми економічними інтересами».

Головний результат — зміна порядку реалізації прав голосу основних акціонерів Ant Group: від Джека Ма — до 10 осіб, які реалізують свої права самостійно, включно із засновником компанії, представником керівництва та співробітниками.

«Тепер жоден акціонер не зможе визначати рішення загальних зборів Ant Group і призначати більшість членів ради директорів, а отже, і контролювати Ant Group», — пояснила компанія. Там додали, що зміни не зачіпають економічних інтересів акціонерів і не вплинуть на фінансові результати її роботи.

Reuters нагадує, що зміни у корпоративному управлінні Ant Group розпочались після того, як дебют компанії на фондовій біржі був зірваний два роки тому.

Економічна Правда За матеріалами:

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