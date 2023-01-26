Розблокування портів дасть Україні 20 млрд доларів, — ICC Ukraine Сьогодні 05:05 — Казна та Політика

Розблокування портів дасть Україні 20 млрд доларів, — ICC Ukraine

Розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту забезпечить Україні надходження щонайменше $20 млрд на рік та значний приріст ВВП.

Про це повідомив президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов.

«У війні перемагають економіки. І російський агресор свідомо завдав удару по українській економіці. Це і руйнування промислових потужностей, енергетики, і блокування морських портів, через які йшла левова частка всього експорту. Ми бачимо, наскільки скоротилися надходження до державного бюджету. Завдяки міжнародній допомозі. «Україні вдається забезпечити фінансування видаткових статей. Але ми повинні розуміти: країна житиме, відновлюватиметься і розвиватиметься лише тоді, коли ми вирішимо питання забезпечення себе власними ресурсами», — зазначив Щелкунов.

Він наголосив, що світова спільнота обмежила санкціями експорт російської продукції на свої ринки, і Україна може зайняти її місце. Але для цього необхідно відкрити морські порти, адже залізничні коридори не можуть забезпечити повноцінних потоків товарів. І разом із країнами-партнерами, ООН та бізнес-організаціями, питання розблокування портів можна підняти на високий рівень обговорення.

«Важливість цієї проблеми розуміють і в Європі. Безперервне донорське фінансування не може бути вічним: слід запустити економіку саме України, а без відкритих торгових воріт це зробити складно. За оцінками експертів, надходження в Україну валюти як результат відкриття морської логістики перевищили б 20 мільярдів доларів на рік. Для порівняння — більше, ніж європейські країни нам надали у вигляді допомоги», — наголосив Щелкунов.

Крім того, він нагадав, що торгівля не проходить в один бік, і українські підприємства втратили можливість не лише експортувати продукцію, а й імпортувати сировину та обладнання, необхідну для роботи.

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