Експорт агропродукції з морських портів України за тиждень зріс на 82% - експерти — Finance.ua

Експорт агропродукції з морських портів України за тиждень зріс на 82% - експерти
За 25-ий тиждень роботи «зернового коридору» з 16 по 22 січня 2023 року через морські порти Одеської області було експортовано 894 тис. т агропромислової продукції, що на 82% більше відвантажень даним каналом тиждень тому.
Про це пише УКАБ.
При цьому кількість кораблів, що були завантажені за цей тиждень, була така сама — 19 одиниць.
Збільшення обсягів експорту при однаковому кількість суден вдалося досягти за рахунок надання пріоритету великотоннажним суднам. Таке рішення було прийнято через цілеспрямований саботаж російською стороною інспекцій суден у Босфорі, що призводить до стабільно великої черги з понад 100 суден. Тому, щоб збільшити обсяги експорту, надають перевагу саме великим суднам.
Найбільші обсяги експорту протягом 25-го тижня роботи «зернового коридору» становили:
- кукурудза (47% експорту за цей період);
- пшениця (32%);
- ріпак (10%).
Українська продукція попрямувала в країни Азії (Китай, Туреччина, Індія), Європи (Іспанія, Німеччина, Бельгія) та Африки (Ефіопія, Лівія).
Всього з початку роботи «зернового коридору» з 1 серпня 2022 року по 22 січня 2023 року вдалося експортувати 18,3 млн т продукції АПК нашим іноземним партнерам.
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