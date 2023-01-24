Експорт агропродукції з морських портів України за тиждень зріс на 82% - експерти — Finance.ua

Експорт агропродукції з морських портів України за тиждень зріс на 82% - експерти Сьогодні 21:32 — Аграрний ринок

За 25-ий тиждень роботи «зернового коридору» з 16 по 22 січня 2023 року через морські порти Одеської області було експортовано 894 тис. т агропромислової продукції, що на 82% більше відвантажень даним каналом тиждень тому.

Про це пише УКАБ.

При цьому кількість кораблів, що були завантажені за цей тиждень, була така сама — 19 одиниць.

Збільшення обсягів експорту при однаковому кількість суден вдалося досягти за рахунок надання пріоритету великотоннажним суднам. Таке рішення було прийнято через цілеспрямований саботаж російською стороною інспекцій суден у Босфорі, що призводить до стабільно великої черги з понад 100 суден. Тому, щоб збільшити обсяги експорту, надають перевагу саме великим суднам.

Найбільші обсяги експорту протягом 25-го тижня роботи «зернового коридору» становили:

кукурудза (47% експорту за цей період);

пшениця (32%);

ріпак (10%).

Українська продукція попрямувала в країни Азії (Китай, Туреччина, Індія), Європи (Іспанія, Німеччина, Бельгія) та Африки (Ефіопія, Лівія).

Всього з початку роботи «зернового коридору» з 1 серпня 2022 року по 22 січня 2023 року вдалося експортувати 18,3 млн т продукції АПК нашим іноземним партнерам.

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