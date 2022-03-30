Роумінг як вдома: для клієнтів Київстар в 9 європейських країнах діятимуть тарифи, як в Україні — Finance.ua

Роумінг як вдома: для клієнтів Київстар в 9 європейських країнах діятимуть тарифи, як в Україні

Вчора 15:32 — Особисті фінанси

Роумінг як вдома: для клієнтів Київстар в 9 європейських країнах діятимуть тарифи, як в Україні

Відтепер для абонентів Київстар, які вимушено виїхали через війну в одну з 9 країн Європи, у роумінгу почнуть діяти внутрішні тарифи оператора.

Про це повідомляє пресслужба компанії «Київстар».

Що це означає? Оплачуючи свій тарифний план як зазвичай, абоненти зможуть користуватися пакетом послуг за кордоном без жодних доплат.

Кого стосується послуга? Нова ініціатива Київстар стосується абонентів передплати з актуальними тарифними планами лінійки «Твій» та останніми тарифами «Все разом». У бізнес-клієнтів та контрактних абонентів нові вигідні умови будуть діяти для більшості тарифних планів.

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Якщо ви абонент передплати, який користується одним зі старих тарифів, то можете перейти на нові пропозиції в додатку для самообслуговування Мій Київстар або подати заявку на зміну тарифу через короткий номер 466 та на сайті оператора.

«Тепер, коли ви оплачуєте свій тариф — ним повноцінно можна користуватися у Європі. Це дешевше місцевих операторів, практичніше та безпечніше, адже у вас діє основний контактний номер, до якого часто прив’язані банківські сервіси, соціальні мережі та багато іншого», — коментує Тетяна Лукинюк, директорка з розвитку продуктів на масовому ринку Київстар.

Для абонентів передплати та з тарифами «Все разом», якщо вони оплатили пакет послуг, будуть діяти стандартні умови їх тарифу. Наприклад, якщо у вас тариф «Твій Вибір», то за кордоном ви зможете використати 15 Гб мобільного інтернету, безліміт діє на дзвінки в мережі Київстар та на всі вхідні дзвінки, є 200 хвилин для дзвінків на номери інших операторів в Україні, а також в країні перебування. І все це лише за 175 грн або за 5,5 євро.

Бізнес-клієнти та контрактні абоненти Київстар у більшості тарифів отримають розширений об’єм послуг для роумінгу в доповнення до основного тарифу: 15 Гб мобільного інтернету, всі вхідні дзвінки — безлімітні, 500 хвилин для вихідних дзвінків на українські номери та номери в країні перебування, а також 50 SMS. Для них також не будуть списуватися мегабайти при використанні безлімітних додатків: месенджерів, онлайн-карт та інших сервісів.

Навіть бізнес-клієнти з тарифами для IoT (для датчиків, GPS-навігаторів тощо), зможуть користуватися ними в роумінгу. Для цього їм будуть нараховувати пакет мегабайтів на місяць.

У яких країнах діятимуть нові умови? Серед країн, де тимчасово діятимуть спеціальні умови — Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Німеччина, Італія, Литва та Чехія.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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