російський Газпромбанк поглиблює зв'язки з індійськими банками — Finance.ua

російський Газпромбанк поглиблює зв'язки з індійськими банками Сьогодні 19:47 — Фондовий ринок

російський Газпромбанк поглиблює зв'язки з індійськими банками

російський «Газпромбанк» розширив свої зв’язки з банками Індії, щоб прискорити торгівлю між двома країнами в національних валютах на тлі того, рф цього року стала найбільшим постачальником нафти до Індії.

Про це пише Reuters із посиланням на одного із керівників банку.

Торгівля між Індією та росією різко зросла після того, як Захід запровадив санкції проти росії за її вторгнення в Україну минулого року, що змінило потоки нафти та інших товарів, нагадує агентство.

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«Ми багато працювали над тим, щоб встановити наш рівень партнерства з індійськими банками, і наші представники тут багато працювали», — сказала заступниця голови правління «Газпромбанку» Олена Борисенко в інтерв’ю агентству Reuters в кулуарах індійсько-російського бізнес-діалогу в Нью-Делі в понеділок.

«Зараз у нас є інфраструктура, у нас є платежі від банків ... це набагато краще, ніж було три місяці тому», — додала вона.

«Газпромбанк» є третім за величиною активів кредитором в росії і ключовим каналом торгівлі російськими енергоносіями.

Нагадаємо, банки Індії не проводитимуть платежі за нафту з рф, придбану за ціну вище обмежень G7.

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