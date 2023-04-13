Банки Швейцарії попереджають про закриття рахунків росіян у разі сплати податків у бюджет рф – ЗМІ — Finance.ua

Банки Швейцарії попереджають про закриття рахунків росіян у разі сплати податків у бюджет рф – ЗМІ Сьогодні 11:12 — Фондовий ринок

Банки Швейцарії почали попереджати клієнтів з росії про закриття їхніх рахунків, якщо вони сплачують податки в російський бюджет. Швейцарія зіткнулася з тиском США і країн G7 через невеликий обсяг заморожених російських активів.

Про це пише РБК із посиланням на двох адвокатів у Швейцарії, які працюють з російськими клієнтами, та на джерело в банківському секторі Швейцарії.

Ситуація почалася близько місяця тому з клієнтами UBS і Сredit Suisse, заявив керуючий партнер Швейцарського юридичного бюро LEOLEX Роман Кудінов.

«До нашого юридичного бюро звернулося близько десяти осіб, яким поки що неофіційно дзвонили співробітники банків із попередженням, що якщо вони не припинять бути власниками розташованих у росії компаній, які сплачують податки, то банку доведеться закрити їхній рахунок. Але офіційних дій після цього ще не було. Дії банків поки що мають вибірковий, а не масовий характер», — заявив Кудінов.

За його словами, банки пояснюють це рішення тим, що такі клієнти платять податки державі, яка дестабілізує ситуацію в Україні.

Ще один швейцарський адвокат розповів РБК, що його клієнти вже зіткнулися з блокуванням рахунків через сплату податків до російського бюджету. Листи з таким попередженням деяким своїм клієнтам міг надіслати банк UBS, сказало РБК джерело в банківському секторі Швейцарії.

Кудінов вважає, що банки, скоріше, змушені вдаватися до таких кроків через тиск на них швейцарської влади, парламентських партій і Державного секретаріату Швейцарії з економіки (SECO), які знову почали говорити про посилення контролю за виконанням санкцій проти росії.

«Ці дії наше бюро розцінює як незаконні і планує оскаржити їх, щойно наші клієнти отримають офіційні письмові повідомлення», — додав він.

РБК надслилав запит у швейцарські банки. Сredit Suisse відмовився від коментарів, інші фінансові організації не відповіли на запит.

Посол США у Швейцарії та Ліхтенштейні Скотт Міллер у березні заявляв про можливість заморозити російські активи на суму 50-100 млрд швейцарських франків ($56-112 млрд).

Загалом у країні можуть перебувати російські активи на 150-200 млрд франків ($168-224 млрд). За даними SECO, які напередодні навела директор цього департаменту Елен Будлігер-Артієда, Швейцарія заморозила активи росіян під санкціями на суму 7,5 млрд швейцарських франків ($8,4 млрд). Це третина від €21,5 млрд ($23,6 млрд), заморожених у ЄС, додала вона.

Економічна Правда За матеріалами:

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