російський експорт обвалився через падіння цін на нафту — Finance.ua
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російський експорт обвалився через падіння цін на нафту

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російський експорт обвалився через падіння цін на нафту
російський експорт обвалився через падіння цін на нафту
У першому кварталі 2025 року експорт товарів з росії скоротився до 94,9 млрд дол, що на 6,8% менше, ніж за аналогічний період торік.
Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані Федеральної митної служби рф.
При цьому імпорт залишився майже незмінним — 63,1 млрд дол (+0,1%). Як наслідок, сальдо зовнішньої торгівлі зменшилося на 17,8%, до 31,8 млрд дол.
Головна причина падіння — дешевша нафта. Згідно з даними Мінекономрозвитку рф, у 2024 році ціна сорту Urals зростала з 64,1 до 70,3 дол, тоді як у 2025 році — навпаки, знижувалась із 67,7 до 59 дол за барель. Через це експорт мінеральної продукції, що становить понад половину російського експорту, впав на 14,1%, до 55,4 млрд дол.
Суттєво скоротився також продаж продовольства і сільгоспсировини — на 14%, до 9 млрд дол. Інші напрямки, навпаки, показали зростання: експорт металів — на 2,9% (14,2 млрд дол), хімічної продукції — на 23,4% (7,5 млрд дол), машин і обладнання — на 31,6% (5,4 млрд дол), деревини і паперу — на 14,4% (2,6 млрд дол). Але компенсувати провал в енергетичному секторі вони не змогли.
Падіння зафіксоване в усіх географічних напрямах. У країни Азії росія експортувала на 5,4% менше — 72,2 млрд дол. Зокрема, Китай скоротив закупівлі нафти на 14,7% — до 24,3 млн тонн. Поставки в Європу зменшилися на 9,4%, до 14,5 млрд дол.
У квітні ситуація погіршилася ще більше: середня ціна Urals опустилася до 54,8 дол за барель. Через це уряд рф знизив прогноз доходів від нафти і газу на 2,6 трлн руб. Відповідні зміни в бюджет зараз розглядає Держдума.
Попри втрати в торгівлі, рубль несподівано зміцнився — з 102 до 85 руб/дол. На думку Центробанку рф, це могло бути пов’язано з тим, що компанії продають валюту для покриття витрат або отримання доходу від рублевих депозитів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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