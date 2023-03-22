російський бізнес у Туреччині розрісся на 670% за рік — Finance.ua

російський бізнес у Туреччині розрісся на 670% за рік
росіяни зареєстрували у Туреччині понад 1300 організацій у 2022 році — це на 670% більше, ніж було у 2021 році.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані турецького аналітичного центру The Economic Policy Research Foundation of Turkey.
Якщо у 2021 році російських компаній було 177, то у 2022-му зареєстрували вже 1363 юридичні особи.
росія опинилася на першому місці за цим показником, на другому — Іран. Загалом кількість компаній з іноземним капіталом у Туреччині збільшилася за рік на 49,8%. Більшість компаній зареєстрували у Стамбулі (61,9%), на другому місці — Анталія.
Туреччина стала одним із головних напрямків для еміграції росіян. Вони становлять чверть від загальної кількості іноземних покупців нерухомості у Туреччині.
росіяни виявились і головними іноземними покупцями житлової нерухомості в Туреччині. Загалом було продано 68 210 об’єктів, із них 16 312 купили росіяни — це 23,9% від загальної кількості.
Найбільш популярними напрямками для купівлі будинків іноземцями стали Стамбул та Анталья, причому в Анталії продаж зріс на 76,5%, у Мерсіні (велике місто на півдні Туреччини) — на 71,7%. Загалом продаж житлової нерухомості іноземцям збільшився в Туреччині минулого року на 15,1%
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