російський бізнес у Туреччині розрісся на 670% за рік — Finance.ua

російський бізнес у Туреччині розрісся на 670% за рік Сьогодні 04:42 — Фондовий ринок

російський бізнес у Туреччині розрісся на 670% за рік

росіяни зареєстрували у Туреччині понад 1300 організацій у 2022 році — це на 670% більше, ніж було у 2021 році.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані турецького аналітичного центру The Economic Policy Research Foundation of Turkey.

Якщо у 2021 році російських компаній було 177, то у 2022-му зареєстрували вже 1363 юридичні особи.

росія опинилася на першому місці за цим показником, на другому — Іран. Загалом кількість компаній з іноземним капіталом у Туреччині збільшилася за рік на 49,8%. Більшість компаній зареєстрували у Стамбулі (61,9%), на другому місці — Анталія.

Туреччина стала одним із головних напрямків для еміграції росіян. Вони становлять чверть від загальної кількості іноземних покупців нерухомості у Туреччині.

росіяни виявились і головними іноземними покупцями житлової нерухомості в Туреччині. Загалом було продано 68 210 об’єктів, із них 16 312 купили росіяни — це 23,9% від загальної кількості.

Найбільш популярними напрямками для купівлі будинків іноземцями стали Стамбул та Анталья, причому в Анталії продаж зріс на 76,5%, у Мерсіні (велике місто на півдні Туреччини) — на 71,7%. Загалом продаж житлової нерухомості іноземцям збільшився в Туреччині минулого року на 15,1%

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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