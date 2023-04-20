російський банк у Будапешті, що потрапив під санкції США, йде з Угорщини і ЄС — Finance.ua
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російський банк у Будапешті, що потрапив під санкції США, йде з Угорщини і ЄС

Фондовий ринок
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російський банк у Будапешті, що потрапив під санкції США, йде з Угорщини і ЄС
російський банк у Будапешті, що потрапив під санкції США, йде з Угорщини і ЄС
Міжнародний інвестиційний банк (МІБ) у Будапешті, який потрапив під американські санкції, закриває угорську штаб-квартиру та виходить з ЄС.
Про це йдеться у заяві на сайті установи, яку помітили угорські ЗМІ.
У банку заявили, що після санкцій США МІБ втратив можливість здійснювати фінансові операції, а через припинення участі в ньому Угорщини більше немає підстав для подальшої діяльності у Будапешті та ЄС загалом.
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«Банк розпочав релокацію діяльності штаб-квартири з Угорщини до росії», — йдеться у заяві.
МІБ пропонує Угорщині невідкладно денонсувати угоду щодо розташування його штаб-квартири у Будапешті.
Нагадаємо, нещодавно США наклали санкції на створений росією банк у Будапешті, який діяв з дозволу та за участю угорського уряду. Також під санкції потрапив угорський дипломат, «командирований» у цей банк від Угорщини.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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