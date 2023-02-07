Російський авторинок у січні обвалився на 63% — Finance.ua

Російський авторинок у січні обвалився на 63% Сьогодні 22:57 — Технології&Авто

Продажі нових легкових і комерційних автомобілів у росії в січні 2023 року знизилися на 63,1% порівняно з січнем 2022 року.

Про це пише Forbes Russia із посиланням на дані Асоціації європейського бізнесу.

Так, продажі легквих та легких комерційних авто за підсумками першого місяця 2023 року знизились до 32 499 штук — це на 55 537 штук менше, ніж торік.

Так, лідером ринку рф залишилася російська марка Lada — у січні автоконцерн зміг реалізувати 17 468 нових автомобілів, що на 3% менше показників січня 2022 року. Наразі частка ринку Lada оцінюється експертами АЄБ у 53,7% проти 20,5% за аналогічний період минулого року.

"Друге місце посів китайський Haval, ставши лідером серед іномарок: у січні було продано 4535 машин цієї марки, що на 43% більше, ніж рік тому.

Частка ринку бренду оцінюється АЄБ в 10,4% (проти 3,6% роком раніше)", — йдеться у повідомленні.

На третьому місці Geely, зростання продажів рік до року становило 88%. Компанії вдалося продати 3501 автомобіль, частка ринку зросла з 2,1% (у січні 2022 року) до 10,8% у січні 2023 року.

До п’ятірки лідерів увійшли комерційні російські ГАЗ (1816 автомобілів, мінус 32% до січня 2022 року) і корейський Kia (1 415 штук; мінус 89%).

За результатами продажів 25 марок — лідерів російського ринку за підсумками січня 2023 року зростання демонструють лише «китайці». Діапазон зростання — від 4% у FAW до 371% у Great Wall.

Водночас усі інші бренди в мінусі. Найбільше втратили японська Toyota (мінус 99%), Hyundai (мінус 98%), Audi і Suzuki (мінус 95%).

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.