російські війська пошкодили в Україні шість зерносховищ — Reuters — Finance.ua
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російські війська пошкодили в Україні шість зерносховищ — Reuters

Вчора 20:22Казна та Політика
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З початку російського воєнного вторгнення війська рф зруйнували щонайменше шість зерносховищ на сході України.
Такі дані наводить агентство Reuters із посиланням на американських чиновників. Це свідчить про серйозність російських атак, які впливають на глобальне продовольство.
«Станом на кінець березня внаслідок цих нападів було пошкоджено щонайменше шість зернових сховищ», — сказав чиновник.
Подібний розвиток подій відбувається через те, що чиновники у всьому світі переймаються наслідками для глобального постачання продовольства внаслідок вторгнення в Україну.
«Ушкодження посівів цих зернових силосів є яскравим прикладом того, як війна путіна безпосередньо впливає на громадянське населення в Україні та загрожує продовольчій безпеці в усьому світі», — сказав чиновник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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