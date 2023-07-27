Російські удари по українських портах: в уряді розповіли про наслідки — Finance.ua

Російські удари по українських портах: в уряді розповіли про наслідки Сьогодні 10:40 — Казна та Політика

Після погроз атакувати цивільні судна, які прямують до портів України Чорним морем, ворог завдав серію ударів по портовій інфраструктурі південних українських міст. За 9 днів внаслідок атак російських окупантів пошкоджено та частково знищено 26 портових об'єктів, 5 суден.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Олександр Кубраков на засіданні Ради Україна-НАТО.

«Спільно засудили вихід росії з „зернової ініціативи“ та цілеспрямовані ракетні та дронові атаки на портову інфраструктуру півдня України. Тільки за останні 9 днів в результаті атак рф пошкоджено та частково знищено 26 об'єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден. Також росіяни обмежують судноплавство в районі тимчасово окупованого Криму та біля територіальних вод Болгарії. Цим рф фактично блокує рух суден в напрямку морських портів України», — зазначив Кубраков.

Міністр закликав країни діяти швидко та рішуче, не допустити блокади Чорного моря російськими військами.

«Це може призвести не тільки до втрат української економіки, але й до серйозної продовольчої кризи у світі, зокрема в таких гуманітарно чутливих регіонах, як Африка та Азія», — наголосив він.

За інформацією Кубракова, наразі вже обговорюються можливі шляхи протидії цинічним атакам ворога та перешкоджанню вільному торговельному судноплавству.

«Вдячний союзникам з Альянсу за рішення посилити свою розвідувальну діяльність в акваторії Чорного моря. Розраховуємо, що це допоможе стабілізувати безпекову ситуацію і створить умови для відновлення нормальної роботи українських портів», — прокоментував міністр.

Засідання Ради Україна-НАТО

26 липня відбулося засідання Ради Україна-НАТО з приводу виходу росії з «зернової угоди» та її атак на південні області України, ініційоване Президентом України Володимиром Зеленським 22 липня під час розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

У спільній заяві члени Альянсу засудили дії росії та наголосили, що нова зона загроз росії в Чорному морі в межах виключної економічної зони Болгарії «створила нові ризики ескалації, а також серйозні перешкоди для свободи судноплавства».

Генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що дії росії створюють суттєві ризики для стабільності Чорноморського регіону, у зв’язку з чим Альянс посилить спостереження і розвідку в регіоні Чорного моря, в тому числі за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників. Він наголосив, що НАТО готовий і надалі захищати свої території від агресії.

Довідка Finance.ua:

Ініціатива проведення засідання була викликана тим, що 18 липня росія заявила про вихід з «зернової угоди» про експорт продовольства з українських портів, після чого почала завдавати ударів по портовій інфраструктурі на півдні України, об'єктах зберігання продовольства. Здійснені були ракетні атаки та удари безпілотниками зокрема і по центру Одеси, в резульаті чого зруйновано історичні будівлі, що охороняється ЮНЕСКО.

Крім того, росія вдарила безпілотниками по дунайських портах, біля кордону з Румунією.

Також росіяни погрожували атакувати цивільні судна, які прямують в українські порти по Чорному морю. У Міноборони рф заявили, що будуть реагувати на ці суховантажі і танкери як такі, що перевозять вантажі військового призначення.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.