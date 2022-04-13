Російські солдати вилучили кошти для виплат пенсій у Мелітополі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Російські солдати вилучили кошти для виплат пенсій у Мелітополі

Вчора 18:19Особисті фінанси
1022
У Мелітополі російські військові вилучили гроші, призначені для виплат пенсій і субсидій за квітень.
Про це заявив гендиректор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський у своєму зверненні в телеграм-каналі.
При цьому він наголосив, що «Укрпошта» робила все можливе, щоб виплатити всі пенсії та субсидії за березень жителям Мелітополя, і понад 95% пенсій було виплачено завдяки допомозі місцевих бізнесів і співробітників компанії.
Читайте також
«Ми намагалися зробити це й у квітні. Але, на жаль, через те, що окупаційні війська вилучили пенсійні гроші, ми поки що не могли цього зробити. Але я запевняю вас, що ми й надалі робитимемо все для того, щоб українські пенсії та субсидії були вам виплачені», — заявив СЕО «Укрпошти».
Смілянський також звернувся до російських солдатів із проханням залишатися людьми й повернути вилучені кошти.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Отримати гроші швидко 💸

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.