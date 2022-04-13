Російські солдати вилучили кошти для виплат пенсій у Мелітополі — Finance.ua

У Мелітополі російські військові вилучили гроші, призначені для виплат пенсій і субсидій за квітень.
Про це заявив гендиректор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський у своєму зверненні в телеграм-каналі.
При цьому він наголосив, що «Укрпошта» робила все можливе, щоб виплатити всі пенсії та субсидії за березень жителям Мелітополя, і понад 95% пенсій було виплачено завдяки допомозі місцевих бізнесів і співробітників компанії.
«Ми намагалися зробити це й у квітні. Але, на жаль, через те, що окупаційні війська вилучили пенсійні гроші, ми поки що не могли цього зробити. Але я запевняю вас, що ми й надалі робитимемо все для того, щоб українські пенсії та субсидії були вам виплачені», — заявив СЕО «Укрпошти».
Смілянський також звернувся до російських солдатів із проханням залишатися людьми й повернути вилучені кошти.
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