Російські хакери збільшили кількість атак проти українців: як захиститися — Finance.ua
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Російські хакери збільшили кількість атак проти українців: як захиститися

Вчора 04:42Технології&Авто
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Фахівці Держспецзвʼязку застерігають: російські хакери здійснюють дедалі більше кібератак, спрямованих проти звичайних українців. Крім того, зростає кількість інформаційно-психологічних операцій проти українського населення в соцмережах та месенджерах.
Зловмисники здійснюють фішингові розсилання з метою заволодіти обліковими даними українців. Meta попереджає про злом акаунтів військових і публічних осіб за допомогою попередньо викрадених у фішингових розсиланнях облікових даних. У зламаних акаунтах російські хакери розміщують пропаганду та заклики до українців — здаватись.
У фішингових розсиланнях хакери часто спекулюють на патріотичних темах і виплатах від держави.

Як вберегтися від шахраїв

  • Не відкривайте листів від невідомих адресатів.
  • Не переходьте за посиланнями з таких листів та не вводьте на сторінках із посиланнями своїх персональних даних.
  • Увімкніть двофакторну авторизацію в соцмережах і всіх сервісах, які підтримують таку послугу.
Зловмисники також можуть здійснювати розсилання з метою шпигувати за людиною та її контактами.
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Зростає кількість фішингових розсилань під виглядом інформації про державну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, а також українців, які тимчасово виїхали за кордон. Зловмисники, які здійснюють такі розсилання, пильно слідкують за українськими новинами і швидко реагують на звістки про будь-яку допомогу.
  • Не переходьте за посиланнями в таких повідомленнях, не залишайте номерів вашої картки, телефона тощо.
  • Отримати фінансову допомогу від держави можна тільки в Дії. Дізнатись інформацію про виплати в інших країнах можна лише в офіційних установах цих країн

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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