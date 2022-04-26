Російські хакери збільшили кількість атак проти українців: як захиститися — Finance.ua

Російські хакери збільшили кількість атак проти українців: як захиститися

Фахівці Держспецзвʼязку застерігають : російські хакери здійснюють дедалі більше кібератак, спрямованих проти звичайних українців. Крім того, зростає кількість інформаційно-психологічних операцій проти українського населення в соцмережах та месенджерах.

Зловмисники здійснюють фішингові розсилання з метою заволодіти обліковими даними українців. Meta попереджає про злом акаунтів військових і публічних осіб за допомогою попередньо викрадених у фішингових розсиланнях облікових даних. У зламаних акаунтах російські хакери розміщують пропаганду та заклики до українців — здаватись.

У фішингових розсиланнях хакери часто спекулюють на патріотичних темах і виплатах від держави.

Як вберегтися від шахраїв

Не відкривайте листів від невідомих адресатів.

Не переходьте за посиланнями з таких листів та не вводьте на сторінках із посиланнями своїх персональних даних.

Увімкніть двофакторну авторизацію в соцмережах і всіх сервісах, які підтримують таку послугу.

Зловмисники також можуть здійснювати розсилання з метою шпигувати за людиною та її контактами.

Зростає кількість фішингових розсилань під виглядом інформації про державну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, а також українців, які тимчасово виїхали за кордон. Зловмисники, які здійснюють такі розсилання, пильно слідкують за українськими новинами і швидко реагують на звістки про будь-яку допомогу.

Не переходьте за посиланнями в таких повідомленнях, не залишайте номерів вашої картки, телефона тощо.

Отримати фінансову допомогу від держави можна тільки в Дії. Дізнатись інформацію про виплати в інших країнах можна лише в офіційних установах цих країн

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.