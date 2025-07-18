Російські банки на межі занепаду через війну в Україні, — The Telegraph Сьогодні 19:33

Російські банки на межі занепаду через війну в Україні, — The Telegraph

Російські банки намагаються отримати допомогу від Москви, адже позичальники хочуть погасити кредити в економіці, яка постраждала від війни. Щонайменше три найбільші банки країни розглядають можливість державного порятунку.

Про це пише The Telegraph

Такі дії є ознакою того, що країна бореться під тиском вторгнення рф в Україну.

Зазначається, що чиновники наказали банкам уникати розкриття повного обсягу поганих кредитів, а замість цього реструктуризувати свою звітність, аби показати кращу картину. Однак така тактика, як пишуть ЗМІ, швидше за все, вичерпується, тому банки і потребують підтримки з боку Москви.

«Економіка росії перебуває під тиском витрат на війну володимира путіна в Україні, санкцій, запроваджених західними країнами, втрати робочої сили як у збройних силах, так і через втечу за кордон, а також падіння цін на нафту, що загрожує критично важливому джерелу доходів для уряду», — нагадали у виданні.

За офіційними оцінками, минулого року економіка рф зросла на 4,3%. Як пише The Telegraph, кожен третій рубль, витрачений Москвою, йде на військові потреби.

Водночас спіралеподібне зростання цін на продукти та дефіцит робочої сили також збільшили інфляцію до двозначних цифр. Зокрема пересічні росіяни з усіх сил намагаються придбати деякі з найнеобхідніших речей, адже навіть картопля у росії зараз в дефіциті.

«Центральний банк намагається контролювати ситуацію, попри те, що утримує процентні ставки на рівні 20 відсотків. Урядові фінанси також перебувають під тиском великих бонусних виплат і високих зарплат для солдатів, хоча вони допомагають підтримувати сімейні бюджети військових навіть в умовах стрімкої інфляції», — пояснили у матеріалі.

УНІАН За матеріалами:

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