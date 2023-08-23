російські авіакомпанії імпортували запчастини на щонайменше $1,2 млрд попри західні санкції — Finance.ua

російські авіакомпанії імпортували запчастини на щонайменше $1,2 млрд попри західні санкції Вчора 18:00 — Світ

російські авіакомпанії імпортували запчастини на щонайменше $1,2 млрд попри західні санкції

Із травня минулого року і до червня 2023-го авіазапчастини на суму не менше $1,2 млрд надійшли до російських авіакомпаній попри торгові обмеження США та Європи, а також заборони на експорт.

Як пише Reuters із посилання на митні дані, одна з компаній скористалась родинними зв’язками для закупівлі деталей.

Сума в $1,2 млрд занижує загальну вартість імпортованих авіаційних запчастин, оскільки вона включає лише постачання, призначені безпосередньо для російських авіакомпаній або їх підрозділів з технічного обслуговування, а не деталі літаків, надіслані іншим компаніям росії.

Незважаючи на західні санкції, спрямовані на те, щоб завадити російським перевізникам закуповувати деталі для своїх літаків Airbus та Boeing, «Уральські авіалінії», наприклад, імпортували понад 20 пристроїв американського виробництва з моменту вторгнення росії до України у лютому 2022 року, свідчать митні дані.

Загалом устаткування варіювалося від предметів першої необхідності, необхідних підтримки літака в льотній придатності, як-от пристрої Northrop Grumman, клапани тиску у кабіні, дисплеї у кабіні і шасі, до більш звичайних запасних частин, як-от кавоварки, телефонні трубки бортпровідників і сидіння для унітазів.

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Митні записи показали, що деталі потрапили до росії через посередників у таких країнах, як Таджикистан, Обʼєднані Арабські Емірати (ОАЕ), Туреччина, Китай та Киргизстан — жодна з яких не схвалила західні санкції щодо росії.

Окрім цього, за даними митниці, один російський авіаперевізник Nordwind Airlines, зважаючи на все, скористався сімейними звʼязками для закупівлі запчастин для 12 літаків Airbus і 15 літаків Boeing, що знаходяться в його парку.

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