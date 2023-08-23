російські авіакомпанії імпортували запчастини на щонайменше $1,2 млрд попри західні санкції — Finance.ua
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російські авіакомпанії імпортували запчастини на щонайменше $1,2 млрд попри західні санкції

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російські авіакомпанії імпортували запчастини на щонайменше $1,2 млрд попри західні санкції
російські авіакомпанії імпортували запчастини на щонайменше $1,2 млрд попри західні санкції
Із травня минулого року і до червня 2023-го авіазапчастини на суму не менше $1,2 млрд надійшли до російських авіакомпаній попри торгові обмеження США та Європи, а також заборони на експорт.
Як пише Reuters із посилання на митні дані, одна з компаній скористалась родинними зв’язками для закупівлі деталей.
Сума в $1,2 млрд занижує загальну вартість імпортованих авіаційних запчастин, оскільки вона включає лише постачання, призначені безпосередньо для російських авіакомпаній або їх підрозділів з технічного обслуговування, а не деталі літаків, надіслані іншим компаніям росії.
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Незважаючи на західні санкції, спрямовані на те, щоб завадити російським перевізникам закуповувати деталі для своїх літаків Airbus та Boeing, «Уральські авіалінії», наприклад, імпортували понад 20 пристроїв американського виробництва з моменту вторгнення росії до України у лютому 2022 року, свідчать митні дані.
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Загалом устаткування варіювалося від предметів першої необхідності, необхідних підтримки літака в льотній придатності, як-от пристрої Northrop Grumman, клапани тиску у кабіні, дисплеї у кабіні і шасі, до більш звичайних запасних частин, як-от кавоварки, телефонні трубки бортпровідників і сидіння для унітазів.
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Митні записи показали, що деталі потрапили до росії через посередників у таких країнах, як Таджикистан, Обʼєднані Арабські Емірати (ОАЕ), Туреччина, Китай та Киргизстан — жодна з яких не схвалила західні санкції щодо росії.
Окрім цього, за даними митниці, один російський авіаперевізник Nordwind Airlines, зважаючи на все, скористався сімейними звʼязками для закупівлі запчастин для 12 літаків Airbus і 15 літаків Boeing, що знаходяться в його парку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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