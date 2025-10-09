0 800 307 555
російський фондовий ринок зазнав різкого обвалу. Індекс Московської біржі (MOEX), який відстежує 40 найбільших компаній, впав до найнижчого рівня з грудня 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Вчора, 8 жовтня, російський фондовий ринок зазнав найстрімкішого одноденного падіння за три роки після того, як високопоставлений дипломат заявив, що прогрес у досягненні потенційної мирної угоди про припинення війни в Україні значною мірою зупинився.
Індекс Московської біржі (MOEX), який відстежує акції 40 найбільших публічних компаній країни, впав на 4,05% до 2563,3 пункту, що є найнижчим рівнем з грудня 2024 року та стало найрізкішим падінням за один день з вересня 2022 року.

Акції:

  • Газпрому — впали на 4,1%,
  • Ощадбанку — на 4,9%,
  • ВТБ — на 4,7%,
  • Роснефти — на 2,5%.
Акції «Северсталі» та «Аерофлоту» впали майже на 5%, тоді як акції «Ростелекома», «Інтер РАО» та Магнітогорського металургійного комбінату втратили понад 5%. Акції «Мечела» зазнали найбільшого падіння — на 6,7%.
«Геополітична напруженість продовжує тиснути на інвесторів», — сказав директор зі стратегії компанії «Фінам» Ярослав Кабаков.

Причини

Розпродаж прискорився після того, як заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив, що «сильний імпульс на користь досягнення домовленостей», який відбувся після зустрічі російського диктатора володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, «вичерпався».
Рябков додав, що «структура» відносин москви з Вашингтоном «руйнується», і Кремль не бачить «жодних рухів» з боку США до відновлення зв’язків.
Днем раніше путін заявив високопосадовцям військових, що їхня мета залишається незмінною: «забезпечити безумовне досягнення всіх цілей спеціальної військової операції».
«Після періоду завищених очікувань та зростання цін на фондовому ринку хвиля песимізму нахлинула на інвесторів», — заявили аналітики PSB Bank.
Варто зазначити, що індекс MOEX падає вже п’ять тижнів поспіль.
Крім того, додамо, що Світовий банк нещодавно знизив свій прогноз щодо економіки росії, прогнозуючи зростання на:
  • 0,9% у 2025 році,
  • 0,8% у 2026 році,
  • 1% у 2027 році.
