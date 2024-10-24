Військова економіка росії досягла свого піку — Bloomberg Сьогодні 13:34

Аналітики вважають, що зростання російської економіки пройшло пік після перегріву в першій половині року. Ситуацію не рятує навіть активне військове виробництво для підтримки війни проти України.

Видання Bloomberg пише, що військове виробництво, яке сприяло стрімкому зростанню, продовжує зростати, але вже не може компенсувати спад в інших секторах економіки.

Промисловість росії у вересні скоротилася вперше з квітня 2022 року. Економіка в серпні зросла на 2,4% у річному обчисленні, здебільшого через затримку в період збирання врожаю. Це найповільніший показник із часів рецесії, що настала після вторгнення російської армії в Україну 2022 року.

Уповільнення зростання поза військово-промисловим сектором вказує на перехід росії на військову економіку. У 2023 році країна швидко оговталася від рецесії, збільшивши темпи зростання економіки на 3,6% на рік за рахунок витрат на оборону. Тепер же є побоювання, що зростання військового виробництва може відбутися за рахунок цивільних галузей.

Відсоткові ставки в росії вже перебувають на кризовому рівні, і в п’ятницю, 25 жовтня, центральний банк рф може підняти ключову до 20% у спробі стримати інфляцію. Економіка майже досягла свого повного виробничого потенціалу, йдеться в повідомленні банку.

Звісно, центробанк прогнозує зростання економіки цього року на рівні 3,5−4%. росія намагається уповільнити перегрів економіки, оскільки ресурси, необхідні для збільшення виробництва, майже вичерпані. У другій половині року очікується уповільнення зростання через виробничі обмеження і «розтягнуту пропозицію робочої сили», а потім подальше сповільнення у 2025 і 2026 роках до приблизно 1% на рік.

У вівторок Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз для російської економіки. Зазначається, зростання у 2025 році буде на рівні 1,3% проти 1,5% раніше.

УНІАН За матеріалами:

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