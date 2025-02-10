Bloomberg: економіка росії тріщить по швах — Finance.ua
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Bloomberg: економіка росії тріщить по швах

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Кремль переконаний і намагається переконати інших, що всі «тузи» для перемоги в Україні в його руках. У москви більше живої сили і боєприпасів, більша збройова промисловість і перевага в часі, але це лише видимість.
Оглядач Bloomberg Марк Чемпіон зазначив, що якщо у володимира путіна справді є час для перемовин, він може торгуватися з позиції сили, знаючи, що Україна врешті-решт поступиться його вимогам.
Однак реальність така, що росія слабша, ніж путіну хотілося б вірити, і саме президент США Дональд Трамп може дозволити собі тиснути за столом переговорів.
Тому що деякі з «козирних карт» кремля або залежать від вибору Заходу, або оскаржуються Україною, або ілюзорні.
Погрози путіна завдати ядерного удару відносяться до останньої категорії і служать прекрасним прикладом того, наскільки ефективним може бути блеф, коли в нього вірять. Російська економіка також переходить у цю групу.
Стійкість росії перед обличчям безпрецедентних західних санкцій і конфіскації активів виявилася несподіванкою. Замість того щоб впасти, економіка зросла, завдяки не тільки обходу санкцій, а й центральному банку, а також масштабним офіційним і неофіційним податковим стимулам для військових дій.
Навіть зараз немає жодних ознак кризи, але стався різкий поворот до гіршого сценарію, що створює можливості для додаткового тиску. Цей шанс необхідно використовувати, але не як альтернативу мирному врегулюванню, а для того, щоб зробити його можливим.
За матеріалами:
УНІАН
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