Російські агресори вивели в Україні з ладу 30% СЕС та понад 90% ВЕС - міністр енергетики — Finance.ua

Російські агресори вивели в Україні з ладу 30% СЕС та понад 90% ВЕС - міністр енергетики Вчора 15:45 — Енергетика

Російські агресори вивели з ладу 30% потужностей сонячних електростанцій (СЕС) та понад 90% вітряних (ВЕС), заявив міністр енергетики Герман Галущенко на засіданні керуючої ради Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) у середу.

«Російська агресія вивела з ладу понад 50% теплових потужностей, 30% сонячної та понад 90% вітряної генерації», — зазначив Галущенко, слова якого наводить пресслужба Міністерства енергетики.

За його словами, енергетична інфраструктура України продовжує зазнавати нищівних збитків. Нині у близько 650 тисяч споживачів немає доступу до електроенергії, а понад 180 тисяч домогосподарств — без газопостачання. Зруйновано близько 5% встановлених генеруючих потужностей, при цьому 35% генеруючих потужностей перебувають на окупованих територіях. Видобуток газу впав на 12-15%.

Водночас, як зазначив міністр, Україна набуває значної підтримки від світової спільноти.

«Завдяки вашій підтримці та гуманітарній допомозі моїм колегам вдається відновлювати електропостачання в середньому 50 тисячам домогосподарств на день. Загалом із початку війни було підключено понад 5,2 мільйона домогосподарств», — наголосив Галущенко.

Як повідомлялося, міністр енергетики на засіданні керуючої ради Міжнародного енергетичного агентства в середу запропонував надати Україні статус асоційованого члена МЕА.

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