російська економіка наблизилась до краху ближче, ніж здається, — аналітик Сьогодні 17:34

російська економіка наблизилась до краху ближче, ніж здається, — аналітик

російська економіка не може вічно уникати кризи, і вона стає все більш вразливою до потрясінь.

Про це пише експерт з російської економіки та дослідник Центру аналізу європейської політики Олександр Коляндр.

Зазначається, що російська економіка продемонструвала ключові ознаки слабкості відтоді, як Захід уперше почав запроваджувати санкції проти цієї країни у 2022 році. Торговельні обмеження, такі як заборона на імпорт енергоносіїв до Європи та обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, завдали серйозного удару по військовій скарбничці. Торік доходи Росії від експорту енергоносіїв впали на 24%. РФ також потерпає від зростаючих витрат на війну, як фінансових, так і людських. Зараз країна зіткнулася з гострою нестачею робочої сили, що призвело до зростання заробітної плати та інфляції.

«В результаті Кремль опинився в тристоронній пастці, яку сам же і створив. Уряд не може скоротити витрати, поки триває війна. Війна, однак, виснажує робочу силу, підживлюючи інфляцію і знижуючи як добробут, так і суспільні настрої. А високі відсоткові ставки, яких вимагає інфляція, стримують інвестиції в продуктивність і ще більше спотворюють економіку», — сказав Коляндр.

За його словами, російська економіка є крихкою, і політикам не вдасться надовго відвернути кризу. Центральним банкірам і політикам росії поки що вдається утримувати економіку на плаву, але їхнє везіння неминуче закінчиться.

Аналітик вказує на те, що путін знав, що економіку краще довірити професіоналам. Керівництво центрального банку, міністерства фінансів і міністерства економічного розвитку залишаються висококваліфікованими і врятували країну від економічного колапсу в 2022 році.

«Через два роки вони чітко розуміють неможливість виконання поставленого перед ними завдання в довгостроковій перспективі. Питання в тому, чи наважаться вони сказати про це босові? І якщо наважаться, то чи прислухається він?» — підкреслює аналітик.

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УНІАН За матеріалами:

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