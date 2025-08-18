Російська економіка летить у прірву через внутрішні хвороби Сьогодні 20:21

Російська економіка стрімко деградує, і навіть повне скасування західних санкцій не здатне змінити цю траєкторію. Експерти наголошують: головна причина — не зовнішній тиск, а внутрішня модель, яка базується на воєнному популізмі, ручному управлінні та відсутності довіри до інституцій.

За даними аналітиків, у 2025 році військові витрати рф перевищили 7% ВВП, що є рекордним показником для мирного часу. Фонд національного добробуту, який мав бути резервом на випадок кризи, перетворився на джерело латання бюджетних дір. Банківська система — на штучне дихання: лише за перше півріччя в неї влито понад 800 млрд рублів.

Інфляція, дефіцит імпортних технологій, відтік капіталу та фахівців — усе це створює ефект «економіки в облозі». Навіть якщо США чи ЄС частково знімуть санкції, це не поверне довіру інвесторів, не відновить доступ до глобальних ринків і не вирішить проблему структурної залежності від нафти та газу.

Крім того, росія втратила ключові логістичні маршрути, а її спроби переорієнтуватися на Китай і Індію наштовхуються на обмеження: ці країни купують російські ресурси з великими знижками, не інвестують у виробництво і не беруть участі в модернізації інфраструктури.

Нагадаємо, санкції лише прискорили те, що було неминучим. Російська економіка — це система, яка не витримує конкуренції, не має внутрішніх стимулів до розвитку і не здатна адаптуватися до глобальних викликів. Її крах — питання часу, а не зовнішнього тиску.

