росіяни пошкодили енергооб’єкт на сході, погода – розподільчі мережі в центральному регіоні – Укренерго — Finance.ua
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росіяни пошкодили енергооб’єкт на сході, погода – розподільчі мережі в центральному регіоні – Укренерго

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На 11:00 четверга, 5 січня, споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через зниження температури та активацію промисловості та бізнесу, також через погодні умови є низка пошкоджень розподільчих мереж центрального регіону.
Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
Регулятор для забезпечення балансу в енергосиситемі довів до всіх областей ліміти споживання на час з 8:00 до 23:00. Їх перевищення призведе до застосування аварійних обмежень.
Також зазначається, що наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.
Однак через несприятливі метеоумови є низка пошкоджень у розподільчих мережах центрального регіону. Ремонтні бригади обленерго відновлюють живлення на цих об’єктах.
«Вчора ввечері на сході країни внаслідок обстрілу росіян пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури. Також у прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій», — додали в Укренерго.
Споживачів закликали розумно споживати електроенергію та користуватися енергоємними приладами почергово.
За матеріалами:
Економічна Правда
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