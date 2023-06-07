росіяни підірвали Каховську ГЕС за вказівкою путіна, - Данілов — Finance.ua
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росіяни підірвали Каховську ГЕС за вказівкою путіна, - Данілов

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Російські військові здійснили підрив Каховської ГЕС 7 червня за вказівкою російського диктатора путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі «Радіо Свобода».
Він зазначив, що росіяни підірвали Каховську ГЕС тією вибухівкою, яку вони заклали заздалегідь — у вересні-жовтні 2022 року.
Секретар РНБО вважає, що підрив провели за вказівкою москви.
«Команда на цей терористичний акт видавалася з кремля, із кабінету путіна. На інших рівнях такі вказівки не віддаються. Це не рівень батальйону, дивізії, це не рівень навіть ситуації, пов’язаної із Шойгу», — сказав він.
Данілов також заявив, що окупанти підірвали греблю через очікування на український контрнаступ. До того ж, перед підривом вони підняли рівень води на Каховській ГЕС.
«Вони всі очікують наш контрнаступ. Більш того вони максимально підняли рівень (води. — Ред.). Він був 18.16 метрів, вони його підняли більш як 19 метрів. Накопичили свідомо, щоб більше шкоди створити під час підриву», — додав він.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
РБК-Україна
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