росіянам хочуть заборонити віддалено працювати на росію з інших країн — Finance.ua
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росіянам хочуть заборонити віддалено працювати на росію з інших країн

Світ
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росіянам хочуть заборонити віддалено працювати на росію з інших країн
росіянам хочуть заборонити віддалено працювати на росію з інших країн
російські депутати підготували законопроєкт, який забороняє своїм громадянам, які живуть за кордоном, працювати віддалено за низкою спеціальностей.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Обмеження будуть поширюватися на тих, хто не є податковим резидентом росії — тобто проводить за межами країни 183 дні на рік і більше. Перелік таких спеціальностей, як передбачається, визначатиме уряд.
Мета ініціативи — нібито безпека російських громадян.
«Людина, яка працює, наприклад, у банківській сфері. Вона має доступ до корпоративної пошти, бази даних. Ми б не хотіли, щоб наша база потрапляла до рук шахраїв, які, наприклад, перебувають за кордоном», — розповідають розробники законопроєкту.
Документ може торкнутися працівників сфери інформаційної безпеки, чиновників і працівників транспортних галузей.
Мінцифри росії виступило проти тотальних обмежень на роботу для IT-фахівців, висловивши думку, що це «може призвести до зниження темпів розвитку цифрових платформ». Водночас необхідність окремих обмежень відомство підтримало.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
dev.ua
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